Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.