Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de yeni sezon hedefi mutlak şampiyonluk.
2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.
Kanarya'da lig heyecanı devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe, yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, Fenerbahçe'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.
KÖTÜ HABER GELDİ!
Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü arayışlarına hız veren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki forvet, Middlesbrough formasıyla İngiltere'ye dönecek.
Teesside Live'ın Yunanistan basınını da referans göstererek verdiği habere göre Middlesbrough, PAOK forması giyen İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladı. PAOK'un da takıma büyük katkı sağlayan yıldızına, bu transfer için izin vereceği aktarıldı.
Akpom, İngiltere Championship ekiplerinden Middlesbrough ile anlaşarak Ada'da Arsenal, Brentford, Coventry City, Not. Forest, Hull, Brighton sonrası yeni bir maceraya adım atacak. (Fanatik)