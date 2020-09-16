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'ye transferde kötü haber! çok istiyordu

Son dakika haberleri | Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, işler yolunda gidiyordu. Sezona flaş transferlerle başlayan Kanarya, Muriqi'nin satışının ardından golcü arayışlarını sıklaştırmıştı. Fenerbahçe'ye bu doğrultuda 'un çok istediği o yıldızdan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 20:28 Son Güncelleme: 16.9.2020 20:30 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Geçtiğimiz sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan 'de hedefi mutlak şampiyonluk.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

2020-2021 sezonunu Rizespor galibiyeti ile açan sarı-lacivertliler ligin ikinci haftasında oynanacak olan Hatayspor maçı için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Kanarya'da lig heyecanı devam ederken bir yandan da çalışmaları sürüyor. , yıldız futbolcu Vedat Muriqi'nin ayrılığını duyurmuş, ve transfer detaylarını KAP'a açıklamıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamaya göre Lazio, 'ye Muriqi'in bonservisi için 17.5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro bonus ödeyecek. Fenerbahçe'nin sonraki satıştan da yüzde 5'lik pay maddesi bulunuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

KÖTÜ HABER GELDİ!

Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü arayışlarına hız veren 'ye kötü haber geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

'un önce , sonra 'yı eleyerek sürdürdüğü Şampiyonlar Ligi yürüyüşünün baş mimarı Chuba Akpom, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

ve 'nin gündeminde yer alan 24 yaşındaki forvet, Middlesbrough formasıyla 'ye dönecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Teesside Live'ın basınını da referans göstererek verdiği habere göre Middlesbrough, forması giyen İngiliz oyuncu ile anlaşma sağladı. PAOK'un da takıma büyük katkı sağlayan yıldızına, bu için izin vereceği aktarıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu

Akpom, Championship ekiplerinden Middlesbrough ile anlaşarak Ada'da , Brentford, Coventry City, Not. Forest, Hull, Brighton sonrası yeni bir maceraya adım atacak. (Fanatik)

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Erol Bulut çok istiyordu
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