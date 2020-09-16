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Son dakika haberleri | ekiplerinden , milli yıldızımızı kadrosuna kattı. İngiliz ekibinin  için yaptığı 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 24 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklifi Roma tarafından kabul edildi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 21:04 Son Güncelleme: 16.9.2020 21:22 ABONE OL
Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de!

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'ye transfer oluyor... İngiliz ekibi, milli yıldızı 24 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

A Spor'un habeirne göre, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 3 milyon euro kiralama bedeli ve 24 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmak için Roma ile el sıkıştığı belirtildi.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

Leicester City'nin, Cengiz Ünder'le 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız ismin senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.



YENİDEN TAKIM ARKADAŞI OLDULAR!

Türkiye'de beraber Altınordu formasını terleten Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, yeniden takım arkadaşı oldular.

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Son dakika: Cengiz Ünder Leicester City'de!
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