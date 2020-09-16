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Son dakika: 'den Mandzukic ve Costa açıklaması

Son dakika haberleri | Fenerbahçe son günlerde medyada çıkan ve iddialarıyla ilgili açıklaması yaptı. Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası iki yıldız golcü sarı-lacivertliler için gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 08:38 Son Güncelleme: 16.9.2020 09:11 ABONE OL
Son dakika: Fenerbahçe'den Mandzukic ve Costa açıklaması

Fenerbahçe, son günlerde medyada çıkan Mario Mandzukic ve Diego Costa iddialarıyla ilgili KAP açıklaması yaptı.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası iki yıldız golcü gündeme gelmişti. Son olarak Katar ekiplerinde Al Duhail forması giyen Mario Mandzukic'in sözleşmesi sona erdi. 34 yaşındaki Hırvat forvet, Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. Gündeme gelen bir diğer isim olan Atletico Madridli Diego Costa ise kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

İşte Fenerbahçe'nin KAP açıklaması;

"SPK'nun II 15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği Madde 9 çerçevesinde yapılan açıklamamızdır:

Bazı yayın organlarında Mario Mandzukic ve Diego da Silva Costa'nın transfer görüşmelerinin başladığına dair haberler yer almaktadır.

Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesini yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

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Son dakika: Fenerbahçe'den Mandzukic ve Costa açıklaması
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