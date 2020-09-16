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Son dakika: 'ın maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika haberleri... 2. ön eleme turunda ekibi ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte zorlu maç öncesi son bilgiler ve sarı-kırmızılı ekibin kadrosu.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 09:51 Son Güncelleme: 16.9.2020 10:01 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın deplasmanda Azerbaycan'ın Neftçi takımı ile karşılaşacak. Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcılıklarını David McGeachie ve Graeme Stewart yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Euan Anderson olacak.

Karşılaşma D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

KAZANAN TUR ATLAYACAK

Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.

Karşılaşma, corona virüsü salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

SON 2 ELEMEDE KÖTÜ SONUÇ ALINDI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı. Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.

TÜRKİYE AZERBAYCAN TAKIMLARI 5. KEZ

Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.

Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.

İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Öte yandan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda şu isimler yer aldı: Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosu belli oldu
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