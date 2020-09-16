Transferde son dakika: Erling Haaland'dan Sörloth açıklaması! Leipzig...

Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, yıldız golcü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

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