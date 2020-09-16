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Transferde son dakika: 'dan Sörloth açıklaması! ...

Son dakika haberleri | Bordo-mavili kulübün bir numaralı maddesi olan konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hala Trabzon'a dönmeyen yıldız golcü ile ilgili da bir açıklama yaptı. 'un dünya yıldızı golcüsü, Sörloth'un forması giyeceğini belirtti. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 20:43 Son Güncelleme: 16.9.2020 21:24 ABONE OL
Transferde son dakika: Erling Haaland'dan Sörloth açıklaması! Leipzig...

Sörloth'un Norveç Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, yıldız golcü ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haaland, "Sanırım Sörloth, Leipzig'e gidiyor. Onun için güzel bir adım olacak. Böyle bir ligde mücadele edecek olması önemli. Öz güvenli ve harika bir forvet. Ona karşı oynamak ve önümüzdeki yıllarda takip etmek heyecan verici olacak." ifadelerini kullandı.

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Transferde son dakika: Erling Haaland'dan Sörloth açıklaması! Leipzig...
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