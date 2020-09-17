Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelonalı Luis Suarez sınavı geçti! Juventus için engel kalmadı

Barcelonalı sınavı geçti! için engel kalmadı

'a olması için Avrupa pasaportu taşıması gereken , İtalyan olan eşi sayesinde, İtalyanca sınavını geçti ve vatandaşlık almaya hak kazandı. İşte detaylar...

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 21:19 ABONE OL
Barcelonalı Luis Suarez sınavı geçti! Juventus için engel kalmadı

Juventus Kulübü ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Barcelona'nın Uruguaylı futbolcusu Luis Suarez, İtalyan vatandaşlığı almak için gerekli olan İtalyanca sınavından geçti.

İspanyol ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Suarez'in öğle saatlerinde uçakla İtalya'nın Perugia kentine giderek İtalyanca sınavına girdiği bildirildi.

Yazılı ve sözlü olan İtalyanca sınavını B1 düzeyinde not alarak geçtiği kaydedilen Suarez'in İtalyan vatandaşlığı almak için sadece bürokratik süreci beklemesi gerekiyor.

Suarez'in kendisi gibi Uruguay doğumlu olan eşi Sofia Balbi'nin İtalyan vatandaşlığı bulunuyor.

Basında çıkan haberlerde, Suarez'in İtalya'nın Juventus takımına transfer olabilmesi için Avrupa Birliği dışı futbolcu statüsünden çıkması gerektiği iddia ediliyordu.

Suarez'in İtalyan pasaportu sorununun çözülmesi halinde Barcelona ve Juventus'un anlaştığı, İtalyan kulübünün ilk etapta 3 milyon avro ödeyeceği ve başarıya bağlı olarak 13 milyon avroluk ek ödeme şartlarının olacağı ileri sürülüyor.

Juventus'un, Suarez'i transfer edememesi halinde Roma'da oynayan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'ya yöneleceği iddia ediliyor.

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman, oynadıkları iki hazırlık maçının kadrosuna 33 yaşındaki Luis Suarez'i almamıştı.

Koeman, dün düzenlediği basın toplantısında "Luis Suarez eğer kalırsa, takımda bir futbolcu daha olmuş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'da yılın futbolcuları adaylarına Bayern Mnüh damgası!

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA HABERİ! Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Neftçi Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Neftçi Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Akciğeri temizleyen besin!
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelonalı Luis Suarez sınavı geçti! Juventus için engel kalmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA