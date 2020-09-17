Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Milliler FIFA sıralamasında 3 basamak geriledi

Milliler sıralamasında 3 basamak geriledi

A sıralamasında 3 basamak gerileyerek 32. sırada yer aldı. FIFA sıralamasında 1773 puanla zirveyi aldı.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 12:56 ABONE OL
Milliler FIFA sıralamasında 3 basamak geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32'nciliğe geriledi.

FIFA'nın internet sitesinde eylül ayı dünya sıralaması açıklandı.

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan'a 1-0 yenilen ve Sırbistan ile 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, puanını 1485'e düşürdü ve 3 basamak gerileyerek 32. sıraya yerleşti.

Sıralamanın ilk 10'unda, önemli bir değişiklik yaşanmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korurken, 2 basamak çıkan Portekiz 5'inci, 1 basamak yükselen İspanya 7. oldu. İki basamak düşen Hırvatistan 8. ve 1 basamak gerileyen Uruguay da 6. sırada yer aldı.

Son puan hesaplamasından bu yana hiçbir karşılaşmaya çıkmayan İran; Türkiye, Sırbistan ve Slovakya'nın puan kaybetmesi üzerine 3 sıra yükselerek 30. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 22 Ekim'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1773 -
2 Fransa 1744 -
3 Brezilya 1712 -
4 İnigltere 1664 -
5 Portekiz 1653 +2
6 Uruguay 1645 -1
7 İspanya 1642 +1
8 Hırvatistan 1628 -2
9 Arjantin 1623 -
10 Kolombiya 1622 -

Lille 4 genç Türk futbolcuyu daha istiyor! Galatasaray'dan ayrılan Mustafa Kapı Lille'e transfer oldu

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
Akciğeri temizleyen besin!
Miray Daner aşkından elleri boş dönen Boran Kuzum ilk kez konuştu! Boran Kuzum: Miray'ı çok seviyorum...
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milliler FIFA sıralamasında 3 basamak geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA