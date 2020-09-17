Samatta’da ezeli rekabet!

Atletico Madrid'den Nikola Kalinic'i golcü listesinin başına alan Beşiktaş, henüz bir sonuca ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Çin ekibi Shenzen'de bulunan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Dyego Sousa için de temaslarını sürdürüyor.Beşiktaş yönetimi, kiralamak istediği Tanzanyalı forvetin kulübü Aston Villa'ya fiyat sordu.27 yaşındaki futbolcunun İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Aston Villa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Mbwana Samatta'yı 10.5 milyon Euro bedelle Genk'ten kadrosuna katmıştı. 2019-20 sezonunda ilk yarıyı Genk'te geçiren Samatta, ikinci yarıda ise İngiltere'de 16 resmi maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmişti.Beşiktaş'la mukavelesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'i renklerine bağlayan Real Betis, yeni transferine lisans çıkartamayınca FIFA'ya başvurdu. İspanyol kulübü, tecrübeli stoperin evraklarını isterken siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt aldı. Beşiktaş, haklı bulunursa ciddi bir tazminat kazanacak, haksız bulunursa da Ruiz'in 1.8 milyon Euro alacağını ödemek zorunda kalacak. İspanyol futbolcu, pandemi sürecinde Beşiktaş'ın indirim isteğini kabul etmemiş ve alacaklarını gerekçe göstererek kulüple yollarını ayırmıştı.