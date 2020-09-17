Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü 11'i belli oldu!

Son dakika: 'ın 11'i belli oldu!

Son dakika haberleri | 'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu. , 'de oynanan FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. İşte Neftçi Bakü - Galatasaray maçının ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 17:49 Son Güncelleme: 17.9.2020 18:04 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü 11'i belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
Akciğeri temizleyen besin!
SON DAKİKA: Coronavirüsü aşısı dün Türkiye'de ilk kez denenmişti! Kritik tarihi açıkladı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü 11'i belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA