Son dakika: Galatasaray'ın Neftçi Bakü 11'i belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberleri | UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi Bakü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

Süper Lig'de sezona Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı ekip, tek maç eleme usülü ile oynanacak karşılaşmadan galip ayrılarak Avrupa macerasını sürdürmek istiyor. Müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Kevin Clancy yönetecek. Clancy'nin yardımcıları ise David McGeachie ve Graeme Stewart olacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Neftçi Bakü: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal

Galatasaray: Fatih, Saracchi, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Babel, Emre Kılınç, Diagne

9 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı..