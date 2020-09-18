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Dünya yıldızı 'a! Teklifi kabul etti

Son dakika haberleri | Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların bir süredir ilgisinin olduğu dünya yıldızı futbolcu, Aslan'ın teklifini kabul etti ve beklemeye geçti. İşte flaş transferin detayları...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 00:11 ABONE OL
Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

'da herkes ön libero bekliyor ancak 'in planları başka...

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

Sadece orta saha transferi peşinde olmadıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Eksik yerlerimiz şu anda sadece bahsi geçen o mevki de değildir. Zor sezonu karşılayabilecek bir takımı sayısal olarak, ben de istiyorum. Her mevkinin iki adamı da hazır olsun veya birbirine yakın olsun ki seviyeli bir rekabet içinde sezonu götürelim" açıklaması yaptı.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

İmparator'un Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle özellikle hücuma yönelik bir orta saha oyuncusunu da istediği öğrenildi.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

GÖTZE'NİN ROTASI ASLAN

Dortmund ile sözleşmesi sona eren Alman 10 numara, 'ın teklifini kabul etti ve şu an sarı-kırmızılı takımı bekliyor.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

Bonuslarla beraber 4.5 milyon euro'ya oynayan Younes 'nın yerine alınması düşünülen Götze'yle 2 yıllık anlaşma yapılması planlanıyor.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

Ancak 'nın Al Hilal ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alınamaması nedeniyle adım atılamıyor.

Transferde son dakika: Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti

Arap takımı yıllık 4 milyon euro önerirken Faslı yıldız 5 milyon euro talep etti ve pazarlıklar devam ediyor. (Fotomaç)

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Dünya yıldızı Galatasaray'a! Teklifi kabul etti
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