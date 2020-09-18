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'nin hocası 'dan yorumu!

Son dakika transfer haberleri... 3. ön eleme turunda Beşiktaş ile eşleşen Portekiz temsilcisi 'nin çalıştırıcısı , Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. Silva, Beşiktaş'la oynamanın güzel olduğunu dile getirdi. İşte Silva'nın sözleri...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 12:41 ABONE OL
Rio Ave'nin hocası Mario Silva'dan Beşiktaş yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.

Bu eşleşme sonrası Portekiz ekibinin cephesinden ilk yorum geldi. Fotomaç'ın haberine göre Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu maç öncesi ligde Tondela ile zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Takımı biraz dinlendirmemiz ve diğer oyuncularımıza fırsat vermemiz gerecek. Beşiktaş'la karşılaşmak güzel olacak. Futbolcuların değerlendirmesi gereken bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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Rio Ave'nin hocası Mario Silva'dan Beşiktaş yorumu!
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