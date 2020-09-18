Rio Ave'nin hocası Mario Silva'dan Beşiktaş yorumu!

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.

Bu eşleşme sonrası Portekiz ekibinin cephesinden ilk yorum geldi. Fotomaç'ın haberine göre Rio Ave Teknik Direktörü Mario Silva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu maç öncesi ligde Tondela ile zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Takımı biraz dinlendirmemiz ve diğer oyuncularımıza fırsat vermemiz gerecek. Beşiktaş'la karşılaşmak güzel olacak. Futbolcuların değerlendirmesi gereken bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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