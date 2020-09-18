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Transferde son dakika: 'ten 'na şok!

Son dakika haberleri | 'nin satışı sonrası bu bölgeye iki golcü birden katması beklenen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör çalışmalarını sürdürürken hiç beklemediği bir haberle sarsıldı. İşte 'ın aktardığı o gelişme...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 22:29 Son Güncelleme: 18.9.2020 22:30 ABONE OL
Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

satışı sonrası hücum hattında arayışlarına devam eden 'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan uzak kalmak istemeyen sarı-lacivertliler, dönemine hızlı bir giriş yapmış ve kadrosunu tam 12 isimle güçlendirmişti.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

Hücum hattına , Mame Thiam ve Enner Valencia gibi isimleri katan 'nin, Muriqi'nin satışı sonrası 2 golcü birden kadrosuna katması bekleniyordu.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

'nin transferinde son aşamaya Mbwana Ally Samatta için 'in çalıştırdığı devreye girdi.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

'da yer alan habere göre; , 27 yaşındaki Tanzanyalı golcünün transferinde önemli bir aşama kaydetmişken , bu için ile görüşmeelere başladı. Samatta'nın tercihinin de 'de kalmak olduğu ifade edildi.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

KİRALIK YA DA UYGUN BONSERVİSLE

, 'ya oyuncuyu satmak istediklerini ve görüşmeye hazır olduğunu iletti. WBA'nın Samatta'yı kiralamak istediği ancak doğru bir bonservis bedeli istenmesi durumunda transferi bu formülle de halledebileceği kaydedildi.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

'nin ise günlerdir ile temas halinde olduğu ve bu temaslarını da aralıksız sürdürmeye devam ettiği bilgisi verildi.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

PREMIER LIG'DE TUTUNAMADI

Samatta, Ocak 2020'de KRC Genk'ten 'ya 10.5 milyon euro bonservisle oldu. Aston Villa'nın bu ücretin tamamını olmasa da bir kısmını geri kazanmak istediğinin altı çizildi.

Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!

Tanzanyalı golcü, 'da 16 maçta 2 gol atarak beklentileri karşılayamadı ancak Genk'te 191 maçta attığı 76 gol ve 20 asistiyle adından söz ettirmişti.

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Transferde son dakika: Slaven Bilic'ten Emre Belözoğlu'na şok!
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