Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de heyecan sürüyor. 2. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta istediğini bulamayan ve yenilgi yaşayan iki takım da üç puan için mücadele verecek. Zorlu geçmesi beklenen mücadele yaklaştıkça 'Denizlispor Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı izlenecek?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Trabzonspor maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar lee, Campi, Abdurrahim, A. Parmak, Guilherme, Kerem, A.Ömür, Nwakaeme, Afobe

FIRTINA SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR

Beşiktaş maçında kırmızı kart gören yeni transfer Flavio ve sakatlıkları bulunan Trandsen, Pereira, Marlon, Hosseini, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Ekuban gibi oyuncuların Denizlispor karşısında forma giyemeyecek.

FIRTINA 25-8 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizli, bugün yapacakları maçla Süper Lig tarihinde 41. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 karşılaşmada 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşma ise berabere bitti. Fırtına, bu maçlarda 59 gol atarken; kalesinde 31 gol gördü.