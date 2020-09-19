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Son dakika: 'tan flaş corona virüsü açıklaması!

Son dakika haberleri | 'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, konuk ekibin bir kez daha test olmasını istemişti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada 'nin bu isteği reddettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 19.9.2020 18:54 Son Güncelleme: 19.9.2020 19:01 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması!

Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, konuk ekibin bir kez daha test olmasını istemişti. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada TFF'nin bu isteği reddettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park'ta ağırlayacağı Fraport Tav Antalyaspor'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden olmuştur.

Fraport Tav Antalyaspor tarafından dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da Futbol A Takımımızın sağlığını korumak, Camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilettiğimiz üzere, Fraport Tav Antalyaspor'un İstanbul'da bulunan kafilesine Covid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve Futbol A Takımımız, talebimiz olan test yapılmadan Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşmak durumunda kalmıştır.

Hal böyle iken;

Fraport Tav Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Portekiz temcilcisi Rio Ave ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızda, hafta içi yapılacak rutin Covid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir.

Saygılarımızla"

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Son dakika: Beşiktaş'tan flaş corona virüsü açıklaması!
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