Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor'dan çok sert hakem açıklaması!

Son dakika: Trabzonspor'dan çok sert hakem açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Denizlispor maçının ardından çok sert bi açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 20:54 Son Güncelleme: 19.9.2020 20:57 ABONE OL

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, Türk futbolunda kronikleşen hastalıkların bir türlü tedavi edilemediğini, kurulların değişmesine rağmen anlayışların değişmediğini vurguladı. Her sezonun "Hakemlerin konuşulmadığı bir lig istiyoruz" temennisiyle başladığını ancak daha ilk haftadan hakemlerin sonuçlara etki edecek kararlarıyla sahneye çıktığını vurgulayan Sağıroğlu, "Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri adaletin sağlanamamasıdır. Bunu sağlayacak bir yapı kurulamadığı sürece adaletsiz kararlar can yakmaya devam edecektir" dedi.

"Süper Lig'in henüz ikinci haftası geride kalmışken takımımız aleyhine yaşanan fahiş hakem kararlarıyla puan ya da puanlarımız çalınmıştır" diyen Sağıroğlu, "Takım anlamında eksik olmamız elbette bizi bağlar. Bu bizim sorunumuzdur. Ancak bu eksikliğimiz bahane edilerek hakemlerin, haysiyetsizce bir şekilde aleyhimize verdiği kararları meşrulaştırmaz. Son iki haftada gördük ki 'sözde' yenilenen Merkez Hakem Kurulu yine eyyamcı, yine lobici, yine emir eri! Yine birilerinin ekmeğine yağ sürecek şekilde ligi dizayn ediyorlar" diye konuştu.

"Serdar Tatlı yönetimindeki Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor'un maçlarını izliyor mu?" diye soran Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta oynadığımız karşılaşmada Ekuban'a verilmeyen ancak rakip takım oyuncusuna verilen penaltı Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin yüzünü kızartıyor mu? Tüm futbol kamuoyunun gülerek yorumladığı bir penaltı pozisyonu sonrası takımımızın 10 kişi kalarak puan kaybetmesi karşısında Sedar Tatlı ve MHK üyeleri utanıyor mu? Bugün Afobe'nin, Nwakaeme'nin ve Serkan Asan'ın pozisyonlarına penaltı kararı veremeyen, iki metre önündeki penaltı pozisyonu için verdiği kararı VAR protokollerine tamamen aykırı bir şekilde geri alan Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun Trabzonspor'a karşı sergiledikleri haysiyetsizce tavır Serdar Tatlı ve MHK üyelerini rahatsız ediyor mu? Maçın orta hakemi Bayarslan'ın geçmiş yıllarda Trabzon'da yaşadığı talihsiz bir olayın intikamını almasına seyirci kalan Serdar Tatlı ve MHK üyelerinin vicdanları sızlıyor mu?"

Genel Sekreterimiz Ömer Sağıroğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kararlar hata değildir! Bu kararların tamamında kasıt vardır! Bu kararların tamamında art niyet ve planlı bir organizasyon vardır. Serdar Tatlı yönetimindeki MHK'yi adaletli davranmaya ve ahlaklı olmaya çağırıyoruz. Aksi takdirde ligin bu şekilde sürdürülemeyeceğini futbol kamuoyuna ilan ediyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi, yasaklar geri mi geliyor?
Son Dakika: Müge Anlı'daki Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında çok önemli gelişme! Ümitcan Uygun'un ailesi tarafından hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama
Son dakika! Corona virüs ile ilgili güzel gelişme! Mutasyona uğrama hızı düştü...
Altın fiyatları son dakika | Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi? İşte 19 Eylül 2020 rakamları!
Son dakika haberi: Ümit Can Uygun'un annesinin şüpheli ölümünde flaş gelişme! Müge Anlı canlı yayınında kritik ihbarlar!
Son Dakika Haberi | Aleyna Çakır'ın ölümündeki şüpheli ismin annesi intihar mı etti, öldürüldü mü? Ümit Can Uygun'un annesinin ölümünü parmak izi çözecek!
SON DAKİKA HABER | İlkokul - Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 21 Eylül Pazartesi okullar açılacak mı, kaçıncı sınıflar okula gidecek?
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! İşte corona virüs aşısının kullanılmaya başlanacağı tarih
Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…
Mazhar Alanson açıkladı! Özkan Uğur'un sağlık durumu…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor'dan çok sert hakem açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA