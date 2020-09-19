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Usta yazardan flaş sözler! , ve ...

Geçtiğimiz iki sezon boyunca taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatan , bu yıl büyük bir değişime gitti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Bülent Timurlenk, sarı-lacivertlilerin yapılanmasına dair ses getirecek bir yazı kaleme aldı. İşte ve örnekleriyle anlatılan o yazı...

Giriş Tarihi: 19.9.2020 00:43 Son Güncelleme: 19.9.2020 08:39 ABONE OL
Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Sil baştan yapılmış bir kadro, kariyerinde hiç kupa kazanmamış bir teknik adamla şampiyon olur mu? için sorunun yanıtı sezon sonunda belli olacak ama yakın geçmişte bunu başaran iki kulübün hikâyesini hatırlatayım.

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

, 2009-10 sezonunu 15 mağlubiyetle 7. sırada tamamlamıştı. Ertesi sezon kâbus devam etti. 2010-11 sezonunda 10 mağlubiyet aldılar ve Serie A'yı yine 7. sırada tamamladılar. İki sezonda 25 mağlubiyet almış, kaybetme alışkanlığı tavan yapmış bir takım ertesi sezon ne yapabilir?

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Conte, 'un başına geçtiğinde kariyerindeki tek kupa bir alt ligde Bari ile kazandığı kupaydı. Atalanta'da taraftar baskısıyla görevine son verilmiş hocayı dibe vurmuş Juventus'un başına getirdiklerinde kimse o takımın sezonu şampiyon tamamlayacağına inanmıyordu.

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Conte yönetimindeki , çok fazlasını yaptı ve o iki sezonda 25 yenilgi almış takım, o sezon namağlup şampiyon oldu. Değişen oyuncular, diziliş ve teknik adamın soyunma odasına kattıkları... Juventus o günden beri de şampiyon oluyor.

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

İkinci örnek çok yakın tarihli. , geçen sezon başında 'de başarısız olduğu için medyanın yerin dibine soktuğu "milli takımı bırakıp gitmiş" Julen Lopetegui'yi göreve getirdi. Kararı veren efsane sportif direktör Monchi olunca şehirde elbette kimse sesini çıkarmadı.

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Monchi, büyük bir değişimin startını verdi ve iki transfer döneminde 17 yeni oyuncuyu takıma kazandırdı. Sezon sonunda Şampiyonlar Ligi biletini alan ve Avrupa Ligi finalinde Inter'i deviren 11'inde bir önceki sezondan sadece iki futbolcu vardı…

Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Lopetegui de ilk kupasını kazandı. 'nin yeni kadrosu ve Erol Bulut ilişkisine bardağın dolu tarafından bakmak isterseniz, başarılı olmuş projeler bunlar… Bir ezberin peşindeyseniz, sıfırdan kurulmuş kadro ve hiç kupası olmayan hoca ile işi zor dersiniz.

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Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...
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