Usta yazardan flaş sözler! Juventus, Sevilla ve Fenerbahçe...

Conte yönetimindeki Juventus, çok fazlasını yaptı ve o iki sezonda 25 yenilgi almış takım, o sezon namağlup şampiyon oldu. Değişen oyuncular, diziliş ve teknik adamın soyunma odasına kattıkları... Juventus o günden beri de şampiyon oluyor.