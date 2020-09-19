Ze Luis direniyor!

Lazio'ya giden Vedat'ın yerine yeni golcü alacak olan F.Bahçe, listede ilk sırada yer alan Ze Luis'te önemli aşama kaydetti.Bu aşamada Yeşil Burun Adalı futbolcu, kendisini Çin'in Tianjin Teda takımına satmak isteyen Portolu yetkililere rest çekti ve Çin'e gitmeyi reddetti. F.Bahçe'ye transferi için kolaylık sağlanmasını isteyen Ze Luis için sarı-lacivertlilerinteklifini ilettiği kaydedildi.Porto'nun ilk hedefi oyuncuyu satıp bonservis geliri elde etmek. F.Bahçe ise kiralamayla bonservisi iki yıla yaymayı hedefliyor.Ancak Çin kapısı kapanınca transferde en ciddi takım F.Bahçe kaldı ve Ze Luis, kulübünü baskı altına almış durumda.Fenerbahçe, Ze Luis ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.F.Bahçe,Ze Luis dışında transferini istediği Samatta konusunda da gelişme kaydetti. Ze Luis'te Porto'nun son anda cayması ihtimaline karşılık Samatta ile temasta olan sarılacivertliler, limit durumuna göre iki futbolcunun kadroya katılması ihtimalini de değerlendiriyor. Bunun için maaşı yüksek bir oyuncunun ayrılması gerekiyor. Bu noktada Dirar ve Rodrigues dikkat çeken futbolcular. Teknik direktör Erol Bulut'un her iki isim için de onay verdiği gelen bilgiler arasında.F.Bahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un Çin ekibi Dalian Pro kulübüne 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle gönderildiğini açıkladı. Oyuncunun eski kulübü Gremio'ya transferden yüzde 20 pay verecek olan sarı-lacivertliler, Jailson'a sosyal medyadan, "Yolun açık olsun" mesajıyla veda etti.Gökhan Gönül'ün arkasına güçlü bir isim arayan F.Bahçe, Nazım Sangare için pazarlık halinde. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin bonservis karşılığında biteceği belirtildi. Nazım ile Beşiktaş da ilgilenmiş ancak Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk anlaşamadıklarını açıklamıştı.Fenerbahçe, yeni transferlerinden Mert Hakan Yandaş'ın lisansını çıkardı. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın pazartesi günü ligde oynayacağı Hatayspor maçında sahadaki yerini alacak.Daha önce takım otobüsünü taraftarların kullandığı oylarla belirleyen Fenerbahçe, gol şarkısını da futbolcular ve taraftarların tercihleriyle seçiyor. Futbolcular 7 şarkıdan 4 tanesini belirlerken, sosyal medyadan yapılan duyuruyla oylama başlatıldı. Son 4'e kalan şarkılar: 1-Armin van Buuren- Blah Blah Blah, 2-Vicetone&Tonny Igy- Astronomia, 3-Metin Özülkü- F.Bahçe geliyor, 4-Melih Kibar- Hababam Sınıfı...