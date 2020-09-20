Haftanın maçında kazanan Liverpool! Chelsea 0-2 Liverpool | MAÇ SONUCU

Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Chelsea'nin 10 kişi kaldığı haftanın maçında Liverpool 2-0'lık skorla kazanmasını bildi ve yoluna kayıpsız devam etti.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 54. dakikada Saido Mane kaydetti. Liverpool'da yeni transfer Thiago Alcantara da 46. dakikada Jordan Henderson yerine oyunda dahil oldu.



Yaptığı transfer ile dikkat çeken Chelsea'de sadece Timo Werner ve Kai Havertz forma giydi. Londra ekibinde ayrıca ilk yarının uzatma dakikalarında Christensen, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla, Liverpool puanını 6'ya çıkarırken, Chelsea ise 3 puanda kaldı. Liverpool, önümüzdeki hafta sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Chelsea ise West Bromwich Albion ile deplasmanda karşılaşacak.

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