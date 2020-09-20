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Roma 'ya talip oldu

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın yüksek yıllık ücreti nedeniyle satmayı düşündüğü 'ya Roma talip oldu. ekibi, kadrosunda görmek istediği stopere cazip bir teklite bulunacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 09:41 Son Güncelleme: 20.9.2020 09:44 ABONE OL

Serie A ekiplerinden Roma, Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle elden çıkarmayı düşündüğü Domagoj Vida'yı transfer etmek için harekete geçti. Roma, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro artı bonuslar olmak üzere 3 senelik bir sözleşme önerdi. Kontrat süresini Vida'nın tercihine bırakan İtalyanlar, Hırvat yıldızın kararını bekliyor. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vida'nın ise, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yüklü bir kazanç için Arap yarım adasını tercih edebileceği belirtiliyor. Ekonomik şartların oluşması durumunda ise Roma'ya "Evet" deme ihtimali de var.

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren Domagoj Vida, siyah-beyazlılarla 97 maça çıktı ve 9 gol atttı.

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Roma Domagoj Vida'ya talip oldu
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