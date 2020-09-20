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'dan 'a Devler Ligi görevi

'dan deneyimli hakem 'a görev geldi. Çakır, play-off turunda ile Midtjylland takımları arasında Salı günü oynanacak mücadelede düdük çalacak.

AA
Giriş Tarihi: 20.9.2020 16:20 ABONE OL
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi görevi

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag ile Danimarka'nın Midtjylland takımları arasında 22 Eylül Salı günü oynanacak maçta görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Cüneyt Çakır, Slavia Prag ile Midtjylland takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçını yönetecek.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi görevi
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