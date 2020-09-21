Beşiktaş'ın transferde umudu Vida!

Beşiktaş harcama limitlerine takılan transferde önünü açmak için takımdan satış yapmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise 3.4 milyon Euro'luk maaşı ile bütçeye yük olan Hırvat stoper Vida var. Roma başta olmak üzere Suudi Arabistan ve İngiliz kulüplerinden teklifler alan Vida'nın satışı ile siyahbeyazlılar transfere kaynak bulup, maaş yükünü de hafifletmeyi planlıyor.



HIRVAT FUTBOLCU DİRENİYOR

Roma'nın Vida'ya üç yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu ancak tecrübeli yıldızın henüz olumlu yanıt vermediği ifade edildi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini dile getiren Vida'ya Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği ancak Hırvat stoperin yıllık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Premier Lig'den West Ham ile WBA da Vida'yı istiyor ve Beşiktaş yönetimi de bir an önce Hırvat stoperin ayrılmasını bekliyor.



BEŞİKTAŞ'TA VİDA

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki Vida görev yaptığı 97 maçın 89'una ilk 11'de başladı. Vida 7860 dakikada 9 tane de gol attı.