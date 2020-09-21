Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın transferde umudu Vida!

'ın transferde umudu !

Harcama limitleri yüzünden santrfor ve sağ bek transferinde yol alamayan siyah-beyazlılar, talipleri olan ’nın satışı ile hem transfere bütçe bulmayı hem de maaş yükünü hafifletmeyi planlıyor.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 21.9.2020 ABONE OL
Beşiktaş'ın transferde umudu Vida!

Beşiktaş harcama limitlerine takılan transferde önünü açmak için takımdan satış yapmayı hedefliyor. Listenin ilk sırasında ise 3.4 milyon Euro'luk maaşı ile bütçeye yük olan Hırvat stoper Vida var. Roma başta olmak üzere Suudi Arabistan ve İngiliz kulüplerinden teklifler alan Vida'nın satışı ile siyahbeyazlılar transfere kaynak bulup, maaş yükünü de hafifletmeyi planlıyor.

HIRVAT FUTBOLCU DİRENİYOR
Roma'nın Vida'ya üç yıllık sözleşme ve 3 milyon Euro maaş teklifinde bulunduğu ancak tecrübeli yıldızın henüz olumlu yanıt vermediği ifade edildi. İstanbul'da mutlu olduğunu ve kalmak istediğini dile getiren Vida'ya Suudi Arabistan'dan 4 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif geldiği ancak Hırvat stoperin yıllık 5 milyon Euro istediği belirtildi. Premier Lig'den West Ham ile WBA da Vida'yı istiyor ve Beşiktaş yönetimi de bir an önce Hırvat stoperin ayrılmasını bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TA VİDA
Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki Vida görev yaptığı 97 maçın 89'una ilk 11'de başladı. Vida 7860 dakikada 9 tane de gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor... "Satıp borcumu kapatacağım"
Ümitcan Uygun'dan son dakika açıklamaları: Müge Anlı'daki Aleyna Çakır'ın ölümü hakkında Ümitcan Uygun'dan itiraflar geldi...
Ünlü fenomen Eylül Öztürk "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke oldu! Eylül Öztürk 15 gün önce ikinci kez anne olmuştu...
SON DAKİKA - Kaçıncı sınıflar okula gidecek ve ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de bugün açılıyor mu?
SON DAKİKA! Niğde’de korkutan deprem! Adana ve Konya’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...
MasterChef’te kim elendi, kim gitti? 20 Eylül 2020 Pazar MasterChef elenen isim belli oldu mu? İşte o isim...
Müge Anlı'daki Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin son dakika haberleri geliyor! Gülay Uygun nasıl öldü, öldürüldü mü?
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yu paylaşmaya doyamıyor! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni poz...
Altın fiyatları son dakika | 20 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA - Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın ölümünün sır perdesi aralanıyor! Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni tanıklar, şok iddialar geldi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın transferde umudu Vida!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA