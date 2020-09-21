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Beşiktaşlı yıldız N'Koudou için iki teklif!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun başında Tottenham'dan kadrosuna kattığı N'Koudou için Yunan ekibi devreye girdi. N'Koudou'dan beklediği verimi alamayan , yıldız futbolcu için "müzmin sakat" ifadesini kullanmıştı.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 19:31 ABONE OL
Beşiktaşlı yıldız N'Koudou için iki teklif!

Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin Nkoudou için iki teklif masada... Beşiktaş'a bir Suudi Arabistan kulübünden 5 milyon euro'luk bir teklif geldi. Ancak, Fransız oyuncu bu teklife sıcak bakmıyor. Nkoudou'nun kariyerini Avrupa'da sürdürme isteği de bu transferin gerçekleşmemesinde etkili rol oynuyor.

Nkoudou'nun sıcak baktığı teklif ise Olympiakos'tan gelen oldu. Olympiakos'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasının da Nkoudou'nun bu seçiminde etkili olduğu vurgusu yapıldı.

Sporx'in haberine göre Olympiakos'un Nkoudou'nun maaşında bir miktar indirime gideceği ve Beşiktaş'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın 2019 yazında 4.5 milyon euro bedelle bonservisinin yüzde 50'sini aldığı Nkoudou, siyah beyazlı formayla 32 maça çıkıp 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Beşiktaşlı yıldız N'Koudou için iki teklif!
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