Kadıköy'de sessiz gece! Fenerbahçe 0-0 Hatayspor

Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ilk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçerken, ligin yeni ekibi Hatayspor ise son şampiyon Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla galip gelmişti. İki takım da bu sonuçla beraber puanını 4'e yükseltti.

2 KIRMIZI ÇIKTI!

Konuk ekip Hatayspor karşılaşmayı 9 kişi tamamladı. 73. dakikada Ruben Ribeiro ve 81. dakikada Sackey çift sarı karttan oyun dışında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

9. dakikada sağdan Gökhan Gönül'ün yerden ortasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Thiam'ın dönerek sol ayağıyla zayıf vuruşunda top kaleci Münir'de kaldı.

45+1. dakikada soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.

52. dakikada orta sahanın önünde topu alan Lemos'un uzak mesafeden yaptığı vuruşta kaleci Munir meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



64. dakikada Sosa'nın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Lemos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.



65. dakikada sağ çaprazdan Sosa'nın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Gökhan'ın kafa vuruşu direğe çarpıp oyun alanına döndü.



71. dakikada sağ taraftan Gökhan'ın ceza sahasına ortasında ön direkte Caner'in dokunduğu topu kaleci Munir kontrol etti.



85. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

VALENCIA VE LEMOS 11'DE

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Mauricio Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı.



Süper Lig'de A.Hatayspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Mauirico Lemos ve Enner Valencia ilk kez 11'de yer aldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giymeyen Lemos'a ve oyuna sonradan dahil olan Valencia'ya Teknik Direktör Erol Bulut tarafından ilk 11'de şans verildi.

DIRAR VE RODRİGUES KADRODA YOK

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.