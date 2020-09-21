Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

Atletico Madrid, uzun zamandır süren Luis Suarez hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde. Madrid ekibi, Barcelona'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.
Mundo Deportivo'nun haberine göre nitekim Atletico Madrid'in, Luis Suarez ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.
Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen Barcelona'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor.
Atletico Madrid tarafında ise transfere hazırlık kapsamında en önemli noktanın Diego Costa'nın maliyetinden kurtulmak olduğu aktarılmakta.
Costa'nın maliyetine ilişkin noktada da gözler Fenerbahçe'ye dönüyor. Mundo Deportivo, takımdan ayrılması istenen Diego Costa için henüz resmi bir talep olmasa da Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyor.
Fenerbahçe'den henüz bir resmi girişim yapılmamış olsa da Costa'nın takımdan ayrılması noktasında en önemli çözüm adayı olarak Fenerbahçe gösteriliyor. (Fanatik)