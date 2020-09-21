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Transferde son dakika: Suarez 'yi bekliyor!

Son dakika haberleri | 'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luiz Suarez'in, İtalyan devi 'a transferi yatmıştı. Uruguaylı yıldızın 'e çok yakın olduğu belirtilirken, İspanyol basınına göre transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe'ye bağlı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 18:03 Son Güncelleme: 21.9.2020 18:07 ABONE OL
Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

, uzun zamandır süren hayalini gerçekleştirmenin eşiğinde. Madrid ekibi, 'dan ayrılması kesinleşen Suarez'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

Oyuncunun 'a transferinin yatması sonrası için bir ümit doğmuş durumda.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

'nun haberine göre nitekim 'in, ile bir anlaşmaya vardığı ifade ediliyor.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

Suarez tarafında tek engelin sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala kendisiyle yollarını ayırmak isteyen 'dan kalan ücretini de almayı talep etmesi olarak gösteriliyor.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

ise Suarez'i takımdan göndermek istese de oyuncuyu serbest bırakmaya yanaşmıyor.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

tarafında ise transfere hazırlık kapsamında en önemli noktanın 'nın maliyetinden kurtulmak olduğu aktarılmakta.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

Costa'nın maliyetine ilişkin noktada da gözler 'ye dönüyor. , takımdan ayrılması istenen için henüz resmi bir talep olmasa da Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsediyor.

Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!

'den henüz bir resmi girişim yapılmamış olsa da Costa'nın takımdan ayrılması noktasında en önemli çözüm adayı olarak Fenerbahçe gösteriliyor. (Fanatik)

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Transferde son dakika: Suarez Fenerbahçe'yi bekliyor!
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