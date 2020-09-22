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'a son dakika müjdesi! Porto ile görüşecek

Son dakika transfer haberleri... sonrası forvet çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a 'dan müjde. A Spor'un haberine göre yıldız oyuncu yarın kulübü Porto ile görüşecek ve bonservisini alabilirse siyah beyazlı takım için sağlık kontrolünden geçecek.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 18:20 Son Güncelleme: 22.9.2020 21:59 ABONE OL
Beşiktaş'a son dakika Aboubakar müjdesi! Porto ile görüşecek

Burak Yılmaz'ı yaz transfer döneminde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız ekibi Lille'e gönderen Beşiktaş'ta forvet arayışları hız kesmeden sürüyordu.

İlk 11'de oynayacak ve siyah beyazlıların gol yükünü sırtlayacak bir oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Nikola Kalinic, Ze Luis, Balotelli ve Vincent Aboubakar gibi isimleri gündemine almıştı.

Kalinic'i transfer etmeye katmaya çok yaklaşan Kara Kartal, ters köşe yaparak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın transferinde büyük gelişme kat etti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ BEKLENİYOR

Kamerunlu golcünün transferi için Porto'ya bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş, Aboubakar'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 28 yaşındaki golcü bonservisini aldıktan hemen sonra sağlık kontrolüne girecek ve siyah-beyazlı ekibe imzayı atacak.

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Beşiktaş'a son dakika Aboubakar müjdesi! Porto ile görüşecek
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