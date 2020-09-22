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Transferde son dakika: 'de iki ayrılık daha!

Son dakika haberleri | 'in ikinci haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerde bu karşılaşmada ve kadroya alınmadı. İki yıldızın kısa süre içerisinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.9.2020 01:29 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de iki ayrılık daha!

Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Nabil Dirar Hatay maçı kadrosuna alınmadı. Bu durum iki oyuncunun da gözden çıkarıldığını doğruladı. Fenerbahçe'nin 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşme feshi için Al İttihad ile görüştüğü belirtilirken, oyuncuya da takım bulmasının tebliğ edildiği kaydedildi.

Zaman zaman sağ bekte görev yapan Dirar'a da Sangare ile anlaşılması sonrası iyice yol göründü. 2022'ye kadar kontratı bulunan Faslı futbolcu için Fransa ve Belçika'dan gelen teklifler değerlen- dirmeye alındı. 34 yaşın- daki oyuncu için Kanarya'nın büyük bir bonservis beklentisi yok. Amaç senelik 2 milyon euro'luk maliyetten kurtulmak. (Fotomaç)

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'de iki ayrılık daha!
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