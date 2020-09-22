Sarı-lacivertli takımın kanat oyuncuları Garry Rodrigues ve Nabil Dirar Hatay maçı kadrosuna alınmadı. Bu durum iki oyuncunun da gözden çıkarıldığını doğruladı. Fenerbahçe'nin 2 sezonluğuna kiraladığı Garry Rodrigues'in sözleşme feshi için Al İttihad ile görüştüğü belirtilirken, oyuncuya da takım bulmasının tebliğ edildiği kaydedildi.

Zaman zaman sağ bekte görev yapan Dirar'a da Sangare ile anlaşılması sonrası iyice yol göründü. 2022'ye kadar kontratı bulunan Faslı futbolcu için Fransa ve Belçika'dan gelen teklifler değerlen- dirmeye alındı. 34 yaşın- daki oyuncu için Kanarya'nın büyük bir bonservis beklentisi yok. Amaç senelik 2 milyon euro'luk maliyetten kurtulmak. (Fotomaç)