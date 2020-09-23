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Denizlispor Jimmy Durmaz'ı bitiriyor

ekiplerinden , 'da az forma şansı bulan Jimmy Durmaz için harekete geçti. 'nin kadrosunda görmeyi çok istediği 31 yaşındaki kanat oyuncusu için iki takım anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 23.9.2020 15:52 Son Güncelleme: 23.9.2020 15:57 ABONE OL
Denizlispor Jimmy Durmaz'ı bitiriyor

Süper Lig'de 3. hafta maçında pazartesi günü deplasmanda Fraport Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor, Galatasaraylı Jimmy Durmaz transferinde sona yaklaştı.

Oyuncuyla sezon başından beri ilgilenen yeşil-siyahlıların Jimmy'e iyi bir teklif götürdüğü ve İsveç asıllı oyuncuyla el sıkışmak üzere olduğu vurgulandı. Yönetimden mutlaka takviye yapmasını isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin kanat mevki için deneyimiyle ön plana çıkan Jimmy Durmaz'ı kadrosunda görmeyi çok istediği ifade edildi. Denizlispor'un Jimmy'nin yanı sıra stoper, orta saha ve forvete de transfer yapacağı vurgulandı.

Kariyerinde Forward, Malmö, Gençlerbirliği, Olimpiakos, Toulouse ve son olarak Galatasaray forması giyen Jimmy Durmaz, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 17 maça çıktı.

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Denizlispor Jimmy Durmaz'ı bitiriyor
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