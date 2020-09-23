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derbi öncesi ve Samatta için gaza bastı!

Yönetim ve teknik heyet, derbisi öncesi seferberlik ilan ederken, santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce sonuçlanması için gaza basıldı. ve Samatta için pazarlık sürüyor.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Fenerbahçe derbi öncesi Ze Luis ve Samatta için gaza bastı!
Yaptığı 13 transfere rağmen, ikinci haftada ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'nin, 9 kişi kalan Süper Lig'in yeni ekibi karşısında aldığı beraberlik, eleştirilerin erken başlamasına neden oldu. Yönetim özellikle forvet ve kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Ze Luis ve Samatta ile görüşmeler sürerken, Fenerbahçe'nin her iki oyuncuyla ilgili önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Özellikle Samatta'nın kısa bir süre içinde açıklanabileceği gelen bilgiler arasında.

PEROTTİ İÇİN KARAR HAFTASI
Teknik heyet takımın fiziksel olarak 90 dakika boyunca ortaya koyduğu görüntüden memnun. Yeni transfer Lemos kalitesini gösterdi. Sosa ve Mert Hakan'ın süre alması Erol Bulut'u memnun etti. Herkes hazır olduğunda takımın savunma ve orta alanda sıkıntı yaşamayacağı net şekilde görüldü. Maç sonrasında "Hücumda sıkıntılarımız var" diyen Erol Bulut'un santrfor ve kanat transferlerinin bir an önce bitirilmesini talep ettiği bildirildi. Roma'nın bonservis beklediği Diego Perotti konusunda henüz son nokta konulamadı. Ancak Arjantinli yıldızla ilgili bu hafta içerisinde yine hareketlilik olabileceği kaydedildi.

ASTON VILLA GÖZDEN ÇIKARDI
Samatta, Aston Villa tarafından iyice gözden düştü. İngiliz kulübü, önceki akşam oynanan Sheffield United maçında Tanzanyalı golcüyü kadroya almadı. Wesley ve Traore'nin ardından 4. forvet pozisyonuna düşen Samatta'nın Fenerbahçe ile söz kestiği belirtildi.

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Fenerbahçe derbi öncesi Ze Luis ve Samatta için gaza bastı!
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