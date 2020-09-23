Galatasaray'da rota Seri!

Geçtiğimiz sezon kiralık olmasına rağmen performansı ile Fatih Terim'in gözüne giren Jean Michael Seri için Fulham bir türlü anlaşmaya yanaşmadı. İngilizler bonservisi ile oyuncuyu göndermek isterken, G.Saray'ın kiralama talebine de olumsuz yanıt verildi. Ancak transferin sonuna yaklaşıldıkça durum da değişti. Fulham'ın bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kadroya alınmayan Fildişili orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı istediği için gelen diğer tekliflerle ilgilenmedi. Sarıkırmızılılar da Seri gibi ofansif yönü ağır basan Taylan Antalyalı ile 6 numara pozisyonunda geçici çözüm buldu. Gelecek hafta Fulham'ın Seri konusunda geri adım atması ve 2.8 milyon Euro'luk yıllık ücretinden tasarruf etme adına oyuncusunu Galatasaray'a kiralama seçeneğini gündeme alması bekleniyor. 5 Ekim'e kadar zamanı olan sarı-kırmızılılar bu yüzden ön libero transferinde acele etmiyor ve Seri için son bir hamle yapmaya hazırlanıyor. 975 bin Euro transfer bütçesine sahip G.Saray bu paranın tamamını kiralama bedeli olarak Fulham'a ödemeye hazır.