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Hugo'da işlem tamam!

Taraflar, 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşırken hem oyuncuya hem de kulübü ’a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi. 29 yaşındaki futbolcunun hafta sonuna kadar ’ye gelmesi bekleniyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Hugo'da işlem tamam!

Trabzonspor, Vitor Hugo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı yıldızla 4 yıllık sözleşme karşılığında anlaşmaya varan bordo-mavililer, oyuncunun kulübü Palmeiras'la da uzun süren pazarlıklar sonunda el sıkıştı. Palmeiras, daha önce Fırtına'nın oyuncuyu kiralamak için yaptığı 3 teklifi de reddetti. Görüşmeler bonservis bedeli üzerinden devam ederken tarafların ortak bir noktada buluşmaya yakın olduğu bildirildi. Hugo ve Palmeiras'a imzalamaları için gerekli evraklar gönderildi. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyla geçen sezon Beşiktaş da ilgilenmişti.

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Hugo'da işlem tamam!
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