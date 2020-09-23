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Orta sahaya ! B planı da hazır

Sarı-kırmızılı ekip, İnter’in gözden çıkardığı Portekizli futbolcu için İtalyanların kapısını çaldı. için Newcastle, Leeds, West Ham, da devrede

Giriş Tarihi: 22.9.2020 23:51 ABONE OL
Orta sahaya Joao Mario! B planı da hazır

Ön libero arayışlarına devam eden ve birçok isimle anılan Galatasaray'ın Joao Mario'yu da gündemine aldığı ifade edildi. Record'un haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, Portekizli yıldız için İnter'in kapısını çalan kulüplerden biri konumunda... Daha önceki transfer dönemlerinde de Galatasaray'ın gündemine gelen tecrübeli oyuncu, geride bıraktığımız sezonu Lokomotiv Moskova'da kiralık geçirmişti. Oyuncuyla Galatasaray'ın yanı sıra Newcastle United, Leeds United, West Ham, Valencia ve Betis'in de ilgilendiği aktarıldı.

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ınter, 2016'da 40 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncuyu daha önce West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralık olarak göndermişti. İtalyan ekibinin bu kez 2022'de sözleşmesi sona erecek 27 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek istediği ifade ediliyor. Cimbom geçtiğimiz günlerde Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ancak orta saha için en az bir transfer daha yapılması planlanıyor ve Mario'yu kiralamak için İnter'in kapısını çalan yönetim, olumlu bir dönüş bekliyor.

B PLANI NAKAMBA
Galatasaray'ın orta saha için görüştüğü isimlerden birisi de Aston Villa'da formasını Douglas Luiz'e kaptıran Marvelous Nakamba… Sarı-kırmızılılar, Zimbabveli oyuncunun son durumu hakkında bilgi istedi. Daha önce Nakamba, Galatasaray'a önerilmiş ancak o dönemde Aston Villa transfere engel olmuştu. Yedek kalmasından sonra İngiliz ekibinin yüksek yıllık maliyeti nedeniyle Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

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Orta sahaya Joao Mario! B planı da hazır
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