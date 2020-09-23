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Transferler Erol Bulut’u strese sokmuş

SABAH SPOR YAZARLARI ’de geride kalan 2. haftanın röntgenini çekti

Giriş Tarihi: 23.9.2020 ABONE OL
Transferler Erol Bulut’u strese sokmuş
SORU: Beşiktaş takıldı, G.Saray kazandı. Herkes Taylan'ı övüyor. F.Bahçe, Hatay'ı geçemedi. Trabzonspor ise hakem hataları yaşadı. Bir değerlendirme yapar mısınız?

LEVENT TÜZEMEN
Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor. Erol hoca kadro konusunda özgür hareket edemiyor.

BÜLENT TİMURLENK
Erol Bulut'un kafası karışık. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatayspor maçında ilk 11'de başlar. Bir saat ne izletiyorsunuz taraftara?

GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor ise kalite eksiğini henüz gideremedi.

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor hakemlerden şikâyet etmekte haklı olsa da, takımdaki 'kalite' eksiğini henüz gideremedi, yıldız oyuncularına da form tutturamadı. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Kadrosunu koruyup, sistemini de geliştirmeyi başardığı için Galatasaray lige iki galibiyetle hem iyi başladı hem de güven veren bir oyunun sahibi oldu. Rakibe göre tavır almaya başladılar. Sistemlerine "önlem" kelimesi de girdi. Taylan Antalyalı, Belhanda ve kaleci Fatih Öztürk'ü konuşuyoruz ama defansif başarılarıyla. Fatih hocadan bu noktada ayrılıyorum; "Galatasaray gibi oynadık" diyor ama değil. "Kazanmak için oynadık" daha doğrusu olabilir. LEVENT TÜZEMEN: Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. F.Bahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor. Erol hoca kadro konusunda özgür hareket edemiyor. Kulübede transfer edilen oyuncuların fazlalığı Erol Bulut üzerinde çok ciddi baskı oluşturuyor. F.Bahçe'nin henüz ideal kadrosunu yakalayamaması, sahada istikrarsız ve uyumsuz bir takım görüntüsü veriyor.

TERİM'İN SİSTEMİ PARILDIYOR

Beşiktaş, şu anda iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor. Antalyaspor puan aldı ama oyunda üstün olan taraf kesinlikle Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın bir golcüsü olsaydı Larin'in kaçırdığı golleri kesinlikle atardı. Larin iyi niyetli bir oyuncu ama gol vuruşu konusunda çok eksikleri var. Galatasaray, sadece kazanmıyor iyi futbolunu geliştiriyor ve Terim'in yeni sistemi parıldıyor. Kulübede oturan oyuncular da katkı sağlamak adına ışık saçıyor. Özellikle Taylan göz kamaştırıyor. Taylan'ı sadece G.Saray kazanmadı, Şenol hoca da Milli Takım'a çağıracaktır. Trabzonspor'un oyun yapısı, saha içi uyumu geçen seneki performansından uzakta. Ancak Denizli'de hakemin verdiği iki yanlış kararla 1 puana razı oldular. Özellikle oyunun bitimine doğru Serkan Asan'a yapılan penaltı MHK'nin kurslarında gösterilecek özellikteydi. Maalesef VAR yine devreye girmedi.

TERİM, TAYLAN'IN ÖNÜNÜ AÇTI

BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'da parlayan isim Taylan oldu. Taylan kendine iyi baktı, Terim de önünü açtı. Yaşı ve fiziği gereği yeni mevkiinde daha da gelişmeye müsait. Belhanda'nın istekli oyunu, defansta Marcao güvencesi ve gol yollarında Falcao ve Diagneli Galatasaray, çok sıkıntılı başlaması beklenen sezona bu artılarla mutlu girdi. Beşiktaş'ta santrfor ve sağ bek transferi kadar Adem'in durumu da önemli. Kapanan rakipleri için onun futbol aklına ihtiyaçları var. Gökhan Töre yeni geldi, katkı verirse yeni santrfor top alır, bu orta sahadan daha fazla yaratıcılık beklenmez. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kafası karışık. Yanal'ın kanatta Tolga ısrarı bu kez orta sahada Bulut ile devam ediyor. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatay maçında 11'de başlar. 5 değişiklik hakkınız var diye maçı son 30 dakikada çözmeye çalışmamanız lazım, bir saat ne izletiyorsunuz taraftara?

OMURGA SIKINTILI

Trabzonspor'un iki maçında da kritik düdükler var ama geçen sezon mükemmel yönetimden sonra bu sezon transferde Sörloth'un gidişini, Fenerbahçe'nin Vedat'ın gidişi gibi hesaplayamadılar. Takımın kaleden santrfora uzanan omurgası sağlam olmadığı sürece teknik direktör Eddie Newton'ın işi gerçekten oldukça zor.

BEŞİKTAŞ'IN KARA BİR TABLOSU YOK

ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın özellikle ofans bölgesini henüz tamamlayamamış olması maçlarda vitesi yükseltmesine engel oluyor. Aslında mücadele, sistem ve taktik olarak oyun anlayışı iyi. Ama skor bulmakta zorlanınca işler sıkıntıya giriyor. G.Saray iştah olarak en hazır takım olarak görünüyor. Yaratıcı ve bireysel yetenekleri fazla çok oyuncusu var. Bu da şimdilik diğerlerine göre fark yaratıyor. Taylan'ın başarısı önemli. Bu tür oyuncuların gelişimi Milli Takım açısından da yüzleri güldürüyor. F.Bahçe, kervanı yolda düzmeye çalışıyor. Takım düzeni yerinde gibi görünse de özellikle forvet bölgesinde henüz istenen seviyeye gelemediler. Trabzonspor geçen seneki görüntüsüne göre oyun olarak da yıldız oyuncu eksikliği olarak da coşku olarak da geçen senenin çok gerisinde.
FATİH DOĞAN: Beşiktaş'a daha başlamadan kaybeden muamelesi yapmak, yerden yere vurmak buna karşın Galatasaray'ı, F.Bahçe'yi şimdiden şampiyon ilan edip Trabzon'u, Başakşehir'i yok saymak benim vicdan ölçümle bağdaşmıyor. Beşiktaş'ta oluşturulan kara tabloyu kabul etmiyorum. Beşiktaş'ın da diğer bütün takımlar gibi şampiyonluk yarışında olacağına inanıyorum. Her şey bir forvet, bir sağ bek, bir de kaliteli kanat takviyesine bakar.

EDDİE NEWTON 3'LÜ DEFANSI BIRAKMALI

İSKENDER GÜNEN: Her takım için eksikler doğaldır ki var. Ancak 7. haftadan sonra daha sağlıklı yorum yapma olanağımız olur. Trabzonspor geçen sezondan beri hakem hatalarından önemli puanlar yitirdi. Fakat hakemlerin yaptığı hatalara sığındığınız zaman eksiklerinizi görmezsiniz. Son oynadıkları maçta 10 kişi kalan rakiplerine karşı 20 dakikalık bir sürede gol pozisyonu üretmede yetersizlikler vardı. Teknik adam Newton, üçlü savunma anlayışından vazgeçmeli. Çünkü elindeki kadro bu sistemi yapabilecek seviyede değil. Beşiktaş'ın elindeki kadroya göre fazla beklenti içinde olunmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon yeterli bulunmayan Larin, Boyd ve Hasic gibi oyunculara transferler istenen düzeyde olmadığı için şans vermekteler. F.Bahçe, yeni bir takım olmanın sancıları içinde. Hatayspor gibi kompakt bir savunma anlayışı içinde olan takım karşısında orta alan tercihleri bana göre yanlış.

EN HAZIR G.SARAY

Galatasaray şu an diğerlerine göre takım birlikteliği ve de konsantrasyonu olarak daha iyi durumda. Orta alanda Taylan, her geçen gün gelişme gösteren bir isim. Bugün geldiği nokta Türk futbolu için büyük bir kazanç. Arda Turan ise henüz istenen düzeyde olmamasına rağmen takımına bir sinerji kattığı gerçek. Gelecek haftalarda daha çok katkı verebilir.

BU HAKEMLER ÇÜRÜTÜR

SORU: Merkez Hakem Kurulu'nun performansını şu iki haftada nasıl buldunuz? Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor, verilmeyen penaltılar nedeniyle isyan etti. Siz ne diyorsunuz?

FATİH DOĞAN: Özellikle maçlar ve kararlar arasındaki ciddi standartsızlık, en büyük eleştiri konusu. Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında Atiba'nın net gol pozisyonundaki penaltı, Antalyalı oyuncunun kol mesafesi, olağan duruşundan çok farklı. Yaklaşık 30 santimetre açık olmasına ve vuruşu kesmesine rağmen hakem penaltıyı vermedi. Benzer pozisyonlarda ya da daha flu diyebileceğimiz bir pozisyonda penaltı verilmesi, bu standartsızlık ve takımına göre penaltı algısı hem MHK'yi hem hakemleri hem de Türk futbolunu çürütür.
LEVENT TÜZEMEN: Maalesef yeni Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz sene deşifre olan hakemlere tekrar görev verince bir güvensizlik ortamı oluşmaya başladı. İki haftada VAR'a rağmen hakemler sonuca etki edecek çok ciddi yanlış kararlar verdi. Trabzonspor'un iki, Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmedi, yanlış ofsayt bayrakları kaldırıldı. Seyircisiz başlayan sezona maalesef birçok hakem formsuz girdi.
İSKENDER GÜNEN: Her hafta aynı senaryo, değişen bir şey yok. Güven ortamı sağlanmadan yaşadığımız bu kısır döngüden kurtulma olanağımız ne yazık ki yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hakem duruşlarındaki güven dikkatimi çekti. Serdar Tatlı, "Gördüğünüzü çalın, ben sizi koruyacağım" demiş muhtemelen ve hepsi yanlış karar verseler de 'acaba' demiyorlar. VAR artık gri pozisyonlarda da devreye giriyor. Yani; artık Türkiye protokolü var.

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Transferler Erol Bulut’u strese sokmuş
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