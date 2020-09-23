Transferler Erol Bulut’u strese sokmuş

SORU: Beşiktaş takıldı, G.Saray kazandı. Herkes Taylan'ı övüyor. F.Bahçe, Hatay'ı geçemedi. Trabzonspor ise hakem hataları yaşadı. Bir değerlendirme yapar mısınız?Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor. Erol hoca kadro konusunda özgür hareket edemiyor.Erol Bulut'un kafası karışık. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatayspor maçında ilk 11'de başlar. Bir saat ne izletiyorsunuz taraftara?Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor ise kalite eksiğini henüz gideremedi.Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor hakemlerden şikâyet etmekte haklı olsa da, takımdaki 'kalite' eksiğini henüz gideremedi, yıldız oyuncularına da form tutturamadı. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor.Rakibe göre tavır almaya başladılar. Sistemlerine "önlem" kelimesi de girdi. Taylan Antalyalı, Belhanda ve kaleci Fatih Öztürk'ü konuşuyoruz ama defansif başarılarıyla. Fatih hocadan bu noktada ayrılıyorum; "Galatasaray gibi oynadık" diyor ama değil.daha doğrusu olabilir.Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. F.Bahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor.Kulübede transfer edilen oyuncuların fazlalığı Erol Bulut üzerinde çok ciddi baskı oluşturuyor. F.Bahçe'nin henüz ideal kadrosunu yakalayamaması, sahada istikrarsız ve uyumsuz bir takım görüntüsü veriyor.Beşiktaş'ın bir golcüsü olsaydıLarin'in kaçırdığı golleri kesinlikle atardı.Larin iyi niyetli bir oyuncu ama gol vuruşukonusunda çok eksikleri var.Galatasaray, sadece kazanmıyoriyi futbolunu geliştiriyorve Terim'in yeni sistemiparıldıyor. Kulübede oturanoyuncular da katkı sağlamakadına ışık saçıyor. ÖzellikleTaylan göz kamaştırıyor.Taylan'ı sadece G.Saray kazanmadı,Şenol hoca da MilliTakım'a çağıracaktır.Özellikle oyunun bitimine doğruGalatasaray'da parlayan isim Taylan oldu. Taylan kendine iyi baktı, Terim de önünü açtı.Beşiktaş'ta santrfor ve sağ bek transferi kadar Adem'in durumu da önemli. Kapanan rakipleri için onun futbol aklına ihtiyaçları var.Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kafası karışık. Yanal'ın kanatta Tolga ısrarı bu kez orta sahada Bulut ile devam ediyor. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatay maçında 11'de başlar.Trabzonspor'un iki maçında da kritik düdükler var ama geçen sezon mükemmel yönetimden sonra bu sezon transferde Sörloth'un gidişini, Fenerbahçe'nin Vedat'ın gidişi gibi hesaplayamadılar.Beşiktaş'ın özellikle ofans bölgesini henüz tamamlayamamış olması maçlarda vitesi yükseltmesine engel oluyor.Ama skor bulmakta zorlanınca işler sıkıntıya giriyor. G.Saray iştah olarak en hazır takım olarak görünüyor.Bu da şimdilik diğerlerine göre fark yaratıyor. Taylan'ın başarısı önemli. Bu tür oyuncuların gelişimi Milli Takım açısından da yüzleri güldürüyor.Takım düzeni yerinde gibi görünse de özellikle forvet bölgesinde henüz istenen seviyeye gelemediler. Trabzonspor geçen seneki görüntüsüne göre oyun olarak da yıldız oyuncu eksikliği olarak da coşku olarak da geçen senenin çok gerisinde.Beşiktaş'a daha başlamadan kaybeden muamelesi yapmak, yerden yere vurmak buna karşınBeşiktaş'ın da diğer bütün takımlar gibi şampiyonluk yarışında olacağına inanıyorum.Her takım için eksikler doğaldır ki var. Ancak 7. haftadan sonra daha sağlıklı yorum yapma olanağımız olur. Trabzonspor geçen sezondan beri hakem hatalarından önemli puanlar yitirdi. Fakat hakemlerin yaptığı hatalara sığındığınız zaman eksiklerinizi görmezsiniz. Son oynadıkları maçta 10 kişi kalan rakiplerine karşı 20 dakikalık bir sürede gol pozisyonu üretmede yetersizlikler vardı.Çünkü elindeki kadro bu sistemi yapabilecek seviyede değil.Çünkü geçen sezon yeterli bulunmayan Larin, Boyd ve Hasic gibi oyunculara transferler istenen düzeyde olmadığı için şans vermekteler.Hatayspor gibi kompakt bir savunma anlayışı içinde olan takım karşısında orta alan tercihleri bana göre yanlış.Galatasaray şu an diğerlerine göre takım birlikteliği ve de konsantrasyonu olarak daha iyi durumda.Bugün geldiği nokta Türk futbolu için büyük bir kazanç. Arda Turan ise henüz istenen düzeyde olmamasına rağmen takımına bir sinerji kattığı gerçek. Gelecek haftalarda daha çok katkı verebilir.SORU: Merkez Hakem Kurulu'nun performansını şu iki haftada nasıl buldunuz? Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor, verilmeyen penaltılar nedeniyle isyan etti. Siz ne diyorsunuz?Özellikle maçlar ve kararlar arasındaki ciddi standartsızlık, en büyük eleştiri konusu.Yaklaşık 30 santimetre açık olmasına ve vuruşu kesmesine rağmen hakem penaltıyı vermedi.Maalesef yeni Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz sene deşifre olan hakemlere tekrar görev verince bir güvensizlik ortamı oluşmaya başladı.Trabzonspor'un iki, Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmedi, yanlış ofsayt bayrakları kaldırıldı.Her hafta aynı senaryo, değişen bir şey yok.Hakem duruşlarındaki güven dikkatimi çekti. Serdar Tatlı,demiş muhtemelen ve hepsi yanlış karar verseler de 'acaba' demiyorlar.Yani; artık Türkiye protokolü var.