Transferler Erol Bulut’u strese sokmuş

SABAH SPOR YAZARLARI Süper Lig’de geride kalan 2. haftanın röntgenini çekti
Giriş Tarihi: 23.9.2020ABONE OL
SORU: Beşiktaş takıldı, G.Saray kazandı. Herkes Taylan'ı övüyor. F.Bahçe, Hatay'ı geçemedi. Trabzonspor ise hakem hataları yaşadı. Bir değerlendirme yapar mısınız?
LEVENT TÜZEMEN
Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor. Erol hoca kadro konusunda özgür hareket edemiyor.
BÜLENT TİMURLENK
Erol Bulut'un kafası karışık. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatayspor maçında ilk 11'de başlar. Bir saat ne izletiyorsunuz taraftara?
GÜRCAN BİLGİÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor ise kalite eksiğini henüz gideremedi.
GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrolarını kuramadılar, uyum dönemi geçirecekler. Trabzonspor hakemlerden şikâyet etmekte haklı olsa da, takımdaki 'kalite' eksiğini henüz gideremedi, yıldız oyuncularına da form tutturamadı. Buna dikkat çekmemiz gerekiyor. Kadrosunukoruyup, sisteminide geliştirmeyibaşardığıiçin Galatasaraylige iki galibiyetlehem iyi başladı hemde güven veren bir oyununsahibi oldu. Rakibe göre tavır almaya başladılar. Sistemlerine "önlem" kelimesi de girdi. Taylan Antalyalı, Belhanda ve kaleci Fatih Öztürk'ü konuşuyoruz ama defansif başarılarıyla. Fatih hocadan bu noktada ayrılıyorum; "Galatasaray gibi oynadık" diyor ama değil. "Kazanmakiçin oynadık" daha doğrusu olabilir. LEVENT TÜZEMEN: Çok oyuncu almak çoğu zaman baş ağrıtır. F.Bahçe bunun sıkıntılarını yaşıyor. Erol hoca kadro konusundaözgür hareket edemiyor. Kulübede transfer edilen oyuncuların fazlalığı Erol Bulut üzerinde çok ciddi baskı oluşturuyor. F.Bahçe'nin henüz ideal kadrosunu yakalayamaması, sahada istikrarsız ve uyumsuz bir takım görüntüsü veriyor.
TERİM'İN SİSTEMİ PARILDIYOR
Beşiktaş, şu anda iyi bir golcünün eksikliğiniyaşıyor. Antalyaspor puan aldıama oyunda üstün olan taraf kesinlikleBeşiktaş'tı. Beşiktaş'ın bir golcüsü olsaydıLarin'in kaçırdığı golleri kesinlikle atardı.Larin iyi niyetli bir oyuncu ama gol vuruşukonusunda çok eksikleri var.Galatasaray, sadece kazanmıyoriyi futbolunu geliştiriyorve Terim'in yeni sistemiparıldıyor. Kulübede oturanoyuncular da katkı sağlamakadına ışık saçıyor. ÖzellikleTaylan göz kamaştırıyor.Taylan'ı sadece G.Saray kazanmadı,Şenol hoca da MilliTakım'a çağıracaktır.Trabzonspor'un oyun yapısı, saha içiuyumu geçen seneki performansındanuzakta. Ancak Denizli'de hakemin verdiğiiki yanlış kararla 1 puana razı oldular.Özellikle oyunun bitimine doğru SerkanAsan'a yapılan penaltı MHK'nin kurslarındagösterilecek özellikteydi. MaalesefVAR yine devreye girmedi.
TERİM, TAYLAN'IN ÖNÜNÜ AÇTI
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray'da parlayan isim Taylan oldu. Taylan kendine iyi baktı, Terim de önünü açtı. Yaşı ve fiziği gereği yeni mevkiindedaha da gelişmeye müsait.Belhanda'nın istekli oyunu,defansta Marcao güvencesive gol yollarında Falcao ve DiagneliGalatasaray, çok sıkıntılıbaşlaması beklenen sezona buartılarla mutlu girdi. Beşiktaş'ta santrfor ve sağ bek transferi kadar Adem'in durumu da önemli. Kapanan rakipleri için onun futbol aklına ihtiyaçları var. Gökhan Töre yeni geldi,katkı verirse yeni santrfor topalır, bu orta sahadan daha fazlayaratıcılık beklenmez. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kafası karışık. Yanal'ın kanatta Tolga ısrarı bu kez orta sahada Bulut ile devam ediyor. Sosa ve Mert Hakan kadrodaysa bir ya da ikisi Hatay maçında 11'de başlar. 5 değişiklik hakkınız var diyemaçı son 30 dakikada çözmeyeçalışmamanız lazım,bir saat ne izletiyorsunuztaraftara?
OMURGA SIKINTILI
Trabzonspor'un iki maçında da kritik düdükler var ama geçen sezon mükemmel yönetimden sonra bu sezon transferde Sörloth'un gidişini, Fenerbahçe'nin Vedat'ın gidişi gibi hesaplayamadılar. Takımın kaleden santrforauzanan omurgası sağlamolmadığı sürece teknik direktörEddie Newton'ın işi gerçektenoldukça zor.
BEŞİKTAŞ'IN KARABİR TABLOSU YOK
ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ın özellikle ofans bölgesini henüz tamamlayamamış olması maçlarda vitesi yükseltmesine engel oluyor. Aslındamücadele, sistem ve taktikolarak oyun anlayışı iyi. Ama skor bulmakta zorlanınca işler sıkıntıya giriyor. G.Saray iştah olarak en hazır takım olarak görünüyor. Yaratıcı ve bireysel yeteneklerifazla çok oyuncusu var. Bu da şimdilik diğerlerine göre fark yaratıyor. Taylan'ın başarısı önemli. Bu tür oyuncuların gelişimi Milli Takım açısından da yüzleri güldürüyor. F.Bahçe, kervanı yoldadüzmeye çalışıyor. Takım düzeni yerinde gibi görünse de özellikle forvet bölgesinde henüz istenen seviyeye gelemediler. Trabzonspor geçen seneki görüntüsüne göre oyun olarak da yıldız oyuncu eksikliği olarak da coşku olarak da geçen senenin çok gerisinde. FATİH DOĞAN: Beşiktaş'a daha başlamadan kaybeden muamelesi yapmak, yerden yere vurmak buna karşın Galatasaray'ı, F.Bahçe'yişimdiden şampiyon ilanedip Trabzon'u, Başakşehir'iyok saymak benimvicdan ölçümlebağdaşmıyor. Beşiktaş'taoluşturulan karatabloyu kabul etmiyorum. Beşiktaş'ın da diğer bütün takımlar gibi şampiyonluk yarışında olacağına inanıyorum. Herşey bir forvet, birsağ bek, bir de kalitelikanat takviyesinebakar.
EDDİE NEWTON 3'LÜDEFANSI BIRAKMALI
İSKENDER GÜNEN: Her takım için eksikler doğaldır ki var. Ancak 7. haftadan sonra daha sağlıklı yorum yapma olanağımız olur. Trabzonspor geçen sezondan beri hakem hatalarından önemli puanlar yitirdi. Fakat hakemlerin yaptığı hatalara sığındığınız zaman eksiklerinizi görmezsiniz. Son oynadıkları maçta 10 kişi kalan rakiplerine karşı 20 dakikalık bir sürede gol pozisyonu üretmede yetersizlikler vardı. Teknik adam Newton,üçlü savunma anlayışındanvazgeçmeli. Çünkü elindeki kadro bu sistemi yapabilecek seviyede değil. Beşiktaş'ınelindeki kadroyagöre fazlabeklenti içindeolunmamalıdırdiye düşünüyorum. Çünkü geçen sezon yeterli bulunmayan Larin, Boyd ve Hasic gibi oyunculara transferler istenen düzeyde olmadığı için şans vermekteler. F.Bahçe, yeni bir takımolmanın sancıları içinde. Hatayspor gibi kompakt bir savunma anlayışı içinde olan takım karşısında orta alan tercihleri bana göre yanlış.
EN HAZIR G.SARAY
Galatasaray şu an diğerlerine göre takım birlikteliği ve de konsantrasyonu olarak daha iyi durumda. Ortaalanda Taylan,her geçen güngelişme gösterenbir isim. Bugün geldiği nokta Türk futbolu için büyük bir kazanç. Arda Turan ise henüz istenen düzeyde olmamasına rağmen takımına bir sinerji kattığı gerçek. Gelecek haftalarda daha çok katkı verebilir.
BU HAKEMLER ÇÜRÜTÜR
SORU: Merkez Hakem Kurulu'nun performansını şu iki haftada nasıl buldunuz? Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor, verilmeyen penaltılar nedeniyle isyan etti. Siz ne diyorsunuz?
FATİH DOĞAN: Özellikle maçlar ve kararlar arasındaki ciddi standartsızlık, en büyük eleştiri konusu. Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasındaAtiba'nın net gol pozisyonundaki penaltı,Antalyalı oyuncunun kol mesafesi, olağanduruşundan çok farklı. Yaklaşık 30 santimetre açık olmasına ve vuruşu kesmesine rağmen hakem penaltıyı vermedi. Benzerpozisyonlarda ya da daha flu diyebileceğimizbir pozisyonda penaltı verilmesi,bu standartsızlık ve takımına göre penaltıalgısı hem MHK'yi hem hakemleri hem deTürk futbolunu çürütür. LEVENT TÜZEMEN: Maalesef yeni Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz sene deşifre olan hakemlere tekrar görev verince bir güvensizlik ortamı oluşmaya başladı. İki haftada VAR'a rağmenhakemler sonuca etki edecek çok ciddi yanlışkararlar verdi. Trabzonspor'un iki, Beşiktaş'ın bir penaltısı verilmedi, yanlış ofsayt bayrakları kaldırıldı. Seyircisiz başlayan sezona maalesefbirçok hakem formsuz girdi. İSKENDER GÜNEN: Her hafta aynı senaryo, değişen bir şey yok. Güven ortamı sağlanmadanyaşadığımız bu kısır döngüden kurtulma olanağımızne yazık ki yok. GÜRCAN BİLGİÇ: Hakem duruşlarındaki güven dikkatimi çekti. Serdar Tatlı, "Gördüğünüzüçalın, ben sizi koruyacağım" demiş muhtemelen ve hepsi yanlış karar verseler de 'acaba' demiyorlar. VAR artık gri pozisyonlarda da devreye giriyor. Yani; artık Türkiye protokolü var.