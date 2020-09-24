Avrupa’da Türk gecesi

BEŞİKTAŞ, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta 20.00'de konuk edecek. Sergen Yalçın takımın başında yine yokAVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda başlayan ve, rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar Bosna Hersek'in Borac takımını 2-0 mağlup ederek adını 3.Ön Eleme Turu'na yazdıran Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman Daniel Siebert yönetecek. Kovid- 19 karantinasındaki Sergen Yalçın takımın başında yok.Kazanan ekip;takımları arasındaki eşleşmeyi geçen ekiple kendi evinde play-off mücadelesine çıkacak.AYTEMİZ ALANYASPOR, tarihinin ilk Avrupa Ligi maçını bugün Norveç'te oynuyor. Rosenborg mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacakTARİHİNDE ilk kez Avrupa mücadelesine çıkacak olan Alanyaspor bu kulvardaTuruncuyeşilliler Lerkendal Stadı'nda Norveç'in Rosenborg takımına TSİ 20.00'de konuk olurken, maçı Estonyalı Kristo Tohver yönetecek. Rosenborg, Breidablik'i 4-2, Ventspils'i de 5-1 yenerek 3. tura geldi. Teknik Direktör Çağdaş Atan,dedi.Maçın kazananı;takımları arasındaki mücadelenin galibini play-off'ta evinde ağırlayacak.G.SARAY, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Stadı'nda 21.00'de ağırlayacak. Hedef turu geçip Fenerbahçe derbisine moralli çıkmakUEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 yenen Aslan, Makedonya temsilcisi Renova'yı 1-0'la eleyen Hajduk Split'i ağırlıyor. İngiliz hakem Craig Pawson'un yöneteceği mücadele, saat 21.00'de başlayacak.G.Saray maçı kazanıp hem Avrupa'da yoluna devam etmek hem de F.Bahçe derbisine moralli çıkmak istiyorKazanan takım;ekipleri arasındaki maçın galibi ile play-off'u deplasmanda oynayacak.