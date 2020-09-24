Avrupa’da Türk gecesi

BEŞİKTAŞ, Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi Vodafone Park'ta 20.00'de konuk edecek. Sergen Yalçın takımın başında yine yok
AVRUPA macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda başlayan ve Yunan ekibi PAOK'a3-1 yenilen Beşiktaş, rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar Bosna Hersek'in Borac takımını 2-0 mağlup ederek adını 3.Ön Eleme Turu'na yazdıran Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Alman Daniel Siebert yönetecek. Kovid- 19 karantinasındaki Sergen Yalçın takımın başında yok.
Kazanan ekip; İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen ekiple kendi evinde play-off mücadelesine çıkacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR, tarihinin ilk Avrupa Ligi maçını bugün Norveç'te oynuyor. Rosenborg mücadelesi TSİ 20.00'de başlayacak
TARİHİNDE ilk kez Avrupa mücadelesine çıkacak olan Alanyaspor bu kulvarda Türkiye'yi temsil edecek28. takım olacak. Turuncuyeşilliler Lerkendal Stadı'nda Norveç'in Rosenborg takımına TSİ 20.00'de konuk olurken, maçı Estonyalı Kristo Tohver yönetecek. Rosenborg, Breidablik'i 4-2, Ventspils'i de 5-1 yenerek 3. tura geldi. Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Turu geçipseyircisiz olsa da heyecanıplay-off'la şehrimizeyaşatmak istiyoruz" dedi.
Maçın kazananı; Slovenya'nın Mura ile Hollanda'nın PSV Eindhoventakımları arasındaki mücadelenin galibini play-off'ta evinde ağırlayacak.
G.SARAY, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i Türk Telekom Stadı'nda 21.00'de ağırlayacak. Hedef turu geçip Fenerbahçe derbisine moralli çıkmak
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 3-1 yenen Aslan, Makedonya temsilcisi Renova'yı 1-0'la eleyen Hajduk Split'i ağırlıyor. İngiliz hakem Craig Pawson'un yöneteceği mücadele, saat 21.00'de başlayacak. Başakşehir maçındasakatlanan Saracchi karşılaşmadaforma giyemeyecek. G.Saray maçı kazanıp hem Avrupa'da yoluna devam etmek hem de F.Bahçe derbisine moralli çıkmak istiyor
Kazanan takım; Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçın galibi ile play-off'u deplasmanda oynayacak.