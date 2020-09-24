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Hajduk Split ! Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı ve goller BURADA!

Avrupa Ligi 3. Ön eleme turu maçları kapsamında , sahasında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. 77. dakikada Belhanda ve 87. dakikada Babel’in rakip filelerine gönderdiği gollerle sarı-kırmızılı temsilcimiz 2-0’lık skorla maçın galibi oldu. Maçın sona ermesinin ardından kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyen futbolseverler Galatasaray Hajduk Split araştırmalarını sürdürüyorlar. Galatasaray Hajduk Split maçı geniş özetini bu başlık altında bulabilirsiniz. İşte

Giriş Tarihi: 24.9.2020 23:13 Son Güncelleme: 24.9.2020 23:13 ABONE OL
Galatasaray Hajduk Split MAÇ ÖZETİ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı GENİŞ ÖZET ve goller burada!

Süper Lig ekiplerinden , Avrupa Ligi 3. Ön eleme turunda Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip Belhanda ve Ryan Babel ile bulduğu 2 golle Hırvat rakibi karşısında 2-0'lık skorla galibiyet kazandı. Maçın ardından sporseverler kazanılan maçın özetini ve gollerini izlemek isteyerek "Galatasaray Hajduk Split " şeklinde aramalarını sürdürüyor. Galatasaray Hajduk Split maçı ve golleri buradan izleyebilirsiniz…

GALATASARAY HAJDUK SPLİT MAÇ ÖZETİ VE GOLLER!

ve golleriyle diğer tüm detayları şöyle;

Galatasaray Hajduk Split MAÇ ÖZETİ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı GENİŞ ÖZET ve goller burada!

Hajdut Split maçı özeti videosu yayınlandığında burada olacak...

Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, kendi sahasında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını 2-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 77'nci dakikada Younes Belhanda ve 86'ncı dakikada Ryan Babel kaydetti.

7'nci dakikada Gyurcso'nun kullandığı serbest vuruşta Juric'in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

21'inci dakikada Gyurcso'nun sol kanattan içeri kestiği ortada Linnes'ten seken topa Jradi röveşata vuruşu yaptı, top dışarı çıktı.

26'ncı dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.

36'ncı dakikada Ömer Bayram ile hızlı çıkan Galatasaray'da bu oyuncunun pasıyla savunma arkasına sarkan Babel, topu düzgün kontrol edemedi ve kaleci Posavec topa sahip oldu.

41'inci dakikada Linnes'in sağ kanattan içeri kestiği ortada Diagne'nin yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

52'nci dakikada hızlı çıkan Galatasaray'da Diagne pasını sağ kanattaki Linnes'e aktardı. Linnes'in içeri çevirdiği topu Ömer Bayram, Diagne'nin önüne bıraktı. Diagne'nin ceza sahası içerisinde yaptığı ilk vuruş savunmadan dönerken, ikinci vuruş ise üstten auta gitti.

53'üncü dakikada Feghouli'nin sağ kanattan içeri çevirdiği ortada Babel müsait pozisyonda yaptığı vuruşta topu dışarı yolladı.

55'inci dakikada Diamantakos savunma arkasına hareketlendi ve ceza sahasında topla buluştu. Diamantakos'un içeri çevirdiği ortada Caktas kötü bir vuruş yaparak kaleyi bulamadı.

58'inci dakikada Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda seken topa ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Feghouli, topu ağlara gönderdi. Ancak yardımcı hakem, altıpas içinde bulunan Diagne için ofsayt bayrağını kaldırdı ve gol geçersiz sayıldı.

75'inci dakikada Belhanda'nın ceza sahası içinde havalandırdığı topa röveşata vuruş yapan Diagne'nin şutunu kaleci Posavec son anda kornere çeldi.

77'nci dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan içeri yerden kestiği ortaya Belhanda'nın yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

86'ncı dakikada Marcao sol kanattan ceza sahası içerisine sokuldu ve altıpasta bulunan Babel'e yerden sert bir top kesti. Babel topu boş kaleye yuvarladı: 2-0.

Müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

Galatasaray Hajduk Split MAÇ ÖZETİ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı GENİŞ ÖZET ve goller burada!

Galatasaray - Hajduk Split: 2-0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Craig Pawson, Leen Betts, Ian Hussin

GALATASARAY: Fatih Öztürk - Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 89 Omar Elabdellaoui), Taylan Antalyalı, Ömer Bayram (Dk. 71 Belhanda), Etebo, Feghouli (Dk. 89 Emre Kılınç), Babel, Diagne

HAJDUK SPLIT: Posavec - Jakolis, Vuskovic, Muajkic, Colina, Jradi (Dk. 85 Atanasov), Caktas, Juric (Dk. 74 Nejasmic), Jairo, Gyurcso (Dk. 84 Krekovic), Diamantakos

GOL: Dk. 77 Belhanda, Dk. 86 Babel (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ömer Bayram (Galatasaray) - Mujakic, Diamantakos (Hajduk Split)

Galatasaray Hajduk Split MAÇ ÖZETİ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı GENİŞ ÖZET ve goller burada!

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Galatasaray Hajduk Split MAÇ ÖZETİ! UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Hajduk Split maçı GENİŞ ÖZET ve goller BURADA!
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