Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan turladı! Milan 3-2 Bodo Glimt

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Milan ile Bodo Glimt, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

ÇALHANOĞLU ŞOV YAPTI!



Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Milli futbolcu, 16. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydederken, 50. dakikada ise bir kez daha sahne alarak skoru 3-1 yaptı.

Milan'ın diğer golünü 32'de Colombo kaydederken, Bodo'nun golleri Junker ve Hauge'den geldi.

RAKİBİ RIO AVE



Bodo Glimt'i 3-2 devirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Milan, play-off turunda Beşiktaş'ı deviren Rio Ave ile eşleşti. Milan ile Rio Ave, play-off ilk maçında 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.