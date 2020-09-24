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yıldızlaştı Milan turladı! Milan 3-2

'nde 3. ön eleme turu maçları oynandı. Milli yıldızımız 'nun formasını giydiği Milan, 'i 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı. Milan'da Hakan attığı 2 golle turu getiren isim oldu.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 23:37 Son Güncelleme: 24.9.2020 23:40 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan turladı! Milan 3-2 Bodo Glimt

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Milan ile Bodo Glimt, San Siro Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip gol düellosuna sahne olan maçı 3-2 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

ÇALHANOĞLU ŞOV YAPTI!

Milan'da maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu. Milli futbolcu, 16. dakikada skoru 1-1'e getiren golü kaydederken, 50. dakikada ise bir kez daha sahne alarak skoru 3-1 yaptı.

Milan'ın diğer golünü 32'de Colombo kaydederken, Bodo'nun golleri Junker ve Hauge'den geldi.

RAKİBİ RIO AVE

Bodo Glimt'i 3-2 devirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Milan, play-off turunda Beşiktaş'ı deviren Rio Ave ile eşleşti. Milan ile Rio Ave, play-off ilk maçında 1 Ekim'de karşı karşıya gelecek.

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Hakan Çalhanoğlu yıldızlaştı Milan turladı! Milan 3-2 Bodo Glimt
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