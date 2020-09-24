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'da gözler ve Guilherme'de

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Novak, Sosa, ve Sörloth'tan sonra 2 önemli oyuncusunu daha göndermek üzere. Bordo-mavililer, ve Guilherme'nin transferleri konusunda görüşmelerini sürdürüyor

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:26 Son Güncelleme: 24.9.2020 13:39 ABONE OL
Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır ve Guilherme'de

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Trabzonspor, yaşanan ayrılıkların ardından kadrosunu yeniliyor. Bordo-mavililer Novak, Sosa ve Sörloth'un ayrılığının yanı sıra Uğurcan Çakır ve Guilherme'nin muhtemel ayrılıkları için görüşmelerini sürdürüyor.

Süper Lig'in ilk 2. haftasında 5 puan kaybederek önemli puan kayıpları yaşamasına rağmen gelecek haftalar için umut ışığı veren Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon son haftalarda kaybettiği şampiyonluk yarışı içinde yeniden yer alabilmek ve iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alternatifli geniş bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten bordo-mavililer Lewis Baker, Benik Afobe, Flavio, Marlon, Stiven Plaza ve Anders Trondsen ve Rahmi Anıl Başaran gibi isimleri kadrosuna katarken, Diabate ve Victor Hugo'nun ise transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'un Leipzig'e transfer olmasının ardından harcama limiti konusunda rahatlayan bordo-mavililer de kaleci Uğurcan Çakır'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, transferi de an meselesi. Karadeniz ekibi başarılı kaleci için Fransa kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Uğurcan Çakır'ın transferinin gerçekleşmesi halinde ekonomik olarak ta oldukça rahatlayacak olan Trabzonspor, bu transferden ise 15 Milyon Euro'ya yakın bir gelir elde etmeyi planlıyor. Karadeniz ekibinde Guilherme'nin ise Göztepe kulübüyle anlaşmasını bekliyor.

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Trabzonspor'da gözler Uğurcan Çakır ve Guilherme'de
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