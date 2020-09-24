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Transferde son dakika: ve 'nin savaşı!

Son dakika haberleri | Geleceğe yatırım yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren ve , genç yıldızın transferinde karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip Altınordu forması giyen 'in peşinde...

Giriş Tarihi: 24.9.2020 01:31 ABONE OL
Transferde son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ravil Tagir savaşı!
Ezeli rakipler transferde birkez daha karşı karşıya geldi... Galatasaray ve Fenerbahçe, Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti. Ravil Tagir'in ilk hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlılar önümüzdeki günlerde de devam edecek. (Takvim)

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Transferde son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ravil Tagir savaşı!
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