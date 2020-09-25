Biri gidecek Ze Luis gelecek!

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'dan sonra ikinci forvet transferi için geri sayıma geçti... Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ze Luis ve 2023'e kadar sözleşmesi olduğu kulübü Porto ile prensip anlaşması sağlandı. Ancak 29 yaşındaki Yeşil Burun Adalı yıldızın imza atabilmesi için kadrodan bir futbolcu gönderilmesi gerekiyor. Başta Rodrigues olmak üzere, Dirar ve Serdar Aziz'le ilgili teklif bekleniyor. Rodrigues, Olympiakos'un teklifine rağmen ayrılmak istemiyor. Son olarak bu oyuncuyu ikna için Başkan Ali Koç görüşme yapacak.Portekiz basınından O Jogo gazetesine göre, F.Bahçe, Porto'ya 6 milyon Euro ödeyecek. Bunun bir kısmı kiralama bedeli, bir kısmı da satın alma opsiyonu olacak. 6 milyon Euro'luk (53.5 milyon TL) ücret, 3 sezona yayılacak ve eşit taksitlerle ödenecek.Ali Koç yönetimi yepyeni bir takım kurdu, Samatta'dan sonra Ze Luis de geldiğinde transfer sayısı 15 olacak… Statik santrfora şiddetle ihtiyaçları vardı. Muriqi'in gidişi ile zaten en az 3 forvet almaları gerekiyordu. Geçen sezonun en büyük problemi, ceza sahası içindeki vuruş kalitesiydi. Takım topu oraya getirdi ama ön taraf skor yapamadı… Şimdi alınabilecek, şartlar içinde en iyi iki seçimi yaptılar. Derbi öncesi santrfor şarttı; bu da gerçekleşti. Çok farklı bir pazar akşamı yaşanır. Fenerbahçe'nin şu an eleştirilen saha organizasyonu, Samatta'ya gol sevinci de yaşatır. Futbol jargonunda onu "Fenerbahçeli" yapar.