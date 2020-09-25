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Fransız devi Karagümrük'ün yıldızları Ndao, Ramazan ve Fatih için Başakşehir maçında!

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan , 'in 3. haftasında oynanan Karagümrük - Başakşehir maçında ev sahibi takımdan Ndao, Ramazan ve Fatih'i izlemek için statta yerini aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.9.2020 22:51 ABONE OL
Fransız devi Lyon Karagümrük'ün yıldızları Ndao, Ramazan ve Fatih için Başakşehir maçında!

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'dan Cenk Özkaçar'ı renklerine bağlayan Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, bu kez rotasını Süper Lig'e çevirdi.

Lyon, Fatih Karagümrük'te forma giyen Alassane Ndao, Ramazan Civelek ve Fatih Kurucuk'a kancayı taktı.

BeIN Sports'un haberine göre; Fransız devinin gözlemcileri, 3 futbolcuyu Medipol Başakşehir karşılaşmasında tribünden takip ederek yönetime bir rapor sunacak.

Gözlemci raporunun olumlu çıkması halinde Lyon, Ndao, Ramazan ve Fatih için girişimlere başlayacak.

FENERBAHÇE DE İSTİYOR
İlk haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ramazan Civelek'in ismi eski takımı Fenerbahçe'yle de anılıyor. Civelek'i 1 milyon TL karşılığında geri alma hakkı bulunan sarı-lacivertllierin bu opsiyonu kullanacağı konuşuluyor.

TERİM'İN GÖZDESİ
Orta saha transferi için ummalı bir çalışma yürüten Galatasaray'ın Alessane Ndao için girişimlerde bulunduğu ve teknik direktör Fatih Terim'in Senegalli oyuncuyu çok beğendiği iddia edilmişti.

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Fransız devi Lyon Karagümrük'ün yıldızları Ndao, Ramazan ve Fatih için Başakşehir maçında!
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