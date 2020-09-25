Son dakika: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İngilitere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den Fousseni Diabate'yi transfer etti.

Bordo-mavili ekip, 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer detaylarını ve yapılacak ödemeleri Kamuyu Aydınlarma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Malili futbolcu için Leicester City'ye 3 taksit olarak toplamda 1.5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.



KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir."

Diabete'nin kontrat şartlarını da borsaya bildiren Karadeniz ekibi, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme yapıldığını ifade etti.

İşte Diabete'nin sözleşme detayları:

"Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da