Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi KAP'a bildirdi

Son dakika: 'yi KAP'a bildirdi

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelen 'yi kadrosuna kattı. Bordo-mavili ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na transferin detaylarını açıkladı. Buna göre oyuncu için 'ye 3 taksit halinde 1.5 milyon euro ödenecek.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 15:26 Son Güncelleme: 25.9.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İngilitere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den Fousseni Diabate'yi transfer etti.

Bordo-mavili ekip, 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer detaylarını ve yapılacak ödemeleri Kamuyu Aydınlarma Platformu'na bildirdi. Yapılan açıklamaya göre Malili futbolcu için Leicester City'ye 3 taksit olarak toplamda 1.5 milyon euro sözleşme fesih bedeli ödenecek.

KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate'nin kulübümüze transferi konusunda, Leicester City Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Leicester City Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.573.170.-EUR ödenecektir.

Ayrıca, Leicester City Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %15'i, ödenecektir."

Diabete'nin kontrat şartlarını da borsaya bildiren Karadeniz ekibi, oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme yapıldığını ifade etti.

İşte Diabete'nin sözleşme detayları:

"Profesyonel futbolcu Fousseni Diabate ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.000.000.-EUR garanti ücret,

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2023/24 futbol sezonu için 1.050.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir."

Fousseni Diabate resmen Trabzonspor'da

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması! 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?
Kolesterolü bitiriyor! Bu besin adeta doğal ilaç...
Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLER! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
SON DAKİKA: Instagram'dan intihar notu paylaşan Furkan Celep ölü bulundu! 18 yaşındaki Furkan Celep genç yaşta intihar etti
Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!
BİM 2 Ekim 2020 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde önümüzdeki hafta hangi ürünler var?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Trabzonspor Fousseni Diabate'yi KAP'a bildirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA