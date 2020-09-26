G.Saray-F.Bahçe derbisi öncesi Murat Özbostan sordu, SABAH Spor’un iki usta yazarı cevapladı

ÇAPRAZ ATEŞ

1-G.Saray lige iyi başladı, Avrupa'da turladı. Futbol açısından da rakiplerine göre üstün. F.Bahçe ise çok transfer yaptı. Yenilerin uyumu zaman alacak gibi görünüyor. Bu açılardan değerlendirirsek derbiyi kim kazanır?



2-Her iki takımı kalecisinden ileri ucuna kadar karşılaştırırsak kısaca neler söylersiniz?



3-Bir yanda Fatih Terim, bir yanda Erol Bulut… Geçen sezon iki hoca arasında gergin anlar yaşanmıştı. Teknik adamları analiz eder misiniz?



4-Maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili yorumunuz nedir? Özellikle G.Saray çok şikâyetçi. Terim 'Bembeyaz sayfa açmıyorum, maç sonrasına bakacağım' dedi.

LEVENT TÜZEMEN

1-G.Saray'daki beşli pasları ezberlemiş

Galatasaray derbinin favorisi. İyi oyun, oyuncuların uyumu, taktiksel güç açısından Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde. Terim'in öğrencileri 3 günde bir maç oynadılar ve üst üste 4 galibiyet aldılar. Başakşehir'e karşı deplasmanda kazanılan 3 puan gövdeli bir başarıydı. F.Bahçe henüz kadro istikrarını bulamadı. G.Saray'ın ideal 11'ini ezbere sayarız. Erol Bulut, yapılan fazla transferlere rağmen kafasındaki 11'i oluşturamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ayrıca G.Saray'ın 4 maçta üst üste elde ettiği başarılar oyunculara hem kazanma alışkanlığı getirdi hem de öz güven yaşamalarını sağladı.



2-Aslan'ın defansı da hücumu da oturdu

Kalecıler Fatih ile Altay arasında bir fark yok. Defans olarak G.Saray, F.Bahçe'nin önünde. Luyindama-Marcao ikilisi, birbirlerini tamamlıyor. Marcao'nun yükselen performansı göz kamaştırıyor. F.Bahçe savunmanın göbeğini oturtamadı. Gökhan ve Caner'in tecrübesi, F.Bahçe savunmasını ayakta tutuyor. Orta alanda F.Bahçe'nin beyni Gustavo. G.Saray'da Taylan, Arda'nın dediği gibi, 'Xavi' performansı sergiliyor. Etebo güçlü yapısı ile Hajduk maçında sınıfı geçti. G.Saray'ın çok zengin bir hücum hattı var. Emre Kılınç, Arda, Belhanda, Feghouli, Falcao beşlisi birbirleriyle mükemmel bir iletişim sağladı. Pas alışverişlerini ezbere yapıyorlar. F.Bahçe'de hücum hattı tam netleşmedi. Samatta transferi derbiye nasıl yansıyacak merak ediyorum.



3-İki teknik adam aynı teraziye giremez!

Fatıh Terim ile Erol Bulut'u aynı teraziye koymak haksızlık olur. Terim'in hayatı başarılarla, şampiyonluklarla ve kupalarla dolu. Erol Bulut genç ve yetenekli bir hoca olarak Malatya ve Alanya'da yaptıklarıyla ve tırnaklarıyla F.Bahçe'ye hoca oldu. Erol hocanın zamana ihtiyacı var. Terim'in

taktiksel yönde Erol hocadan daha önde olduğunu söyleyebilirim. Derbide Bulut'un nasıl bir taktik uygulayacağını göreceğiz. F.Bahçe önde mi basacak yoksa kompakt futbol anlayışı ile alan savunması yapıp kontratakları mı kovalayacak?



4-Palabıyık vicdanlı olursa güzel maç izleriz

Ülkede hakemlere güven yok. Geçen sezon hakem dünyası resmen ligi dizayn edip Trabzonspor'un şampiyonluğunu engellediler. Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır'dan sonra Türkiye'nin Avrupa'ya sunduğu bir hakem. Bazen eyyam dolu maçlar yönetiyor bazen de az da olsa baskılara kulaklarını tıkayıp adaletli düdük çalıyor. Ali Palabıyık eğer vicdanlı maç yönetirse güzel bir derbi izleriz

GÜRCAN BİLGİÇ

1-F.Bahçe orta saha ve bekleriyle üstün

Derbının favorisi Galatasaray, ancak kazananı olacaksa; o da Fenerbahçe'dir. Evet, dört maç kazandılar, iyi oynuyorlar, kadroları genişledi ve şu anda formda oyuncuları var. Ayrıca kendi stadında sahaya çıkıyor. Fakat Fenerbahçe'nin defansif organizasyonu çok öne çıkıyor. Bu kez hızlı oyuncuları (Valencia, Samatta, Sinan) var. Rakibin en güçlü tarafını, kendi kozu yapacaktır Fenerbahçe. Son kazandığı Başakşehir maçında beş kaleci kurtarışı, beş de gol vuruşu engelleme ile oynadı Galatasaray. Bu toplamda 10 pozisyon eder. Fenerbahçe bu "yazılım açığını" değerlendirir ve bu önemli derbide istediğini alır



2-Gustavo-Sosa, Caner-Gökhan ağır toplar

Galatasaray stoperleri ve ön tarafı ile öne çıkıyor bu karşılaşma için. Fenerbahçe ise orta sahası ve kanat bekleriyle üstün. Bu demektir ki, maç kenarlarda oynanacak. İki taraf; hem savunacak hem de saldıracak. Oyuncuların form durumuna baktığımızda Galatasaray önde. Hamle şansı da var. Gustavo-Sosa, Caner-Gökhan ikilileri ise Fenerbahçe'nin ağır topları.



3-Erol Bulut, Terim'i nasıl yeneceğini biliyor

erol Bulut geçen sene dört kez oynadığı Galatasaray'a bir kez kaybetti; o maçın da yıldızı kurtarışlarıyla Muslera oldu. Kupadan eledi rakibini. Yani; Galatasaray'ı nasıl durduracağını da çok iyi biliyor, nasıl yeneceğini de. Sezonun başı olduğundan çok gerginlik görmeyiz. Fatih hoca kaybetmeyi sevmez ve sonuç istediği gibi olmadığında da agresif olur. Bunlar normal. Skorsuz geçen süre avantajı da rahatlığı da Erol Bulut'un hanesine yazacak. Çünkü kazanmak zorunda olan Terim. "Bu Fenerbahçe'yi de yenemedi" dediklerinde, ilginç bir basın toplantısına şahit olabiliriz.



4-Hakem mi olacak yoksa kukla mı, göreceğiz

Fatıh hoca hakem üstündeki baskıyı korumak istiyor. Seyircisi olmadığından, bir türlü yorum hakkını kendi lehine almak ister. Zaten Palabıyık açıklandığında, ilk maç başlamıştı. Sanki pazar akşamının golcüsünü konuştu insanlar. Baskı altındayken hatalı kararlar veren bir hakemdi Ali Palabıyık. Seyircisiz etapta iyi maçlar yönetti. Bu maç onun son şansı. İyi bir hakem olarak mı kalacak, yoksa "büyük" olma yolunda mı gidecek, göreceğiz. İddiası minimumda, seyircisiz ortamda maç yönetecek. Hakem mi olacak, kukla mı; bu maçta kararı verilir.