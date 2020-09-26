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Kurtarıcı Samatta

Fizik olarak hazır bir görüntü sergileyen ’nin yeni transferi, ’un planlarını değiştirdi. 27 yaşındaki forvet yarın G.Saray’a karşı 11’de sahaya çıkabilir

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 26.9.2020 ABONE OL
Kurtarıcı Samatta

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Mbwana Samatta, dün ilk antrenmanına çıktı. Tanzanyalı golcüyü teknik direktör Erol Bulut takıma tanıttı. Bulut, "Genk ve Aston Villa'da oynamış bir oyuncu. Ailemize katıldığı için çok mutluyuz. Takımımıza katkı sağlayacak. Hepimiz ona yardımcı olacağız" dedi. Samatta ise çok güzel bir ortamla karşılaştığını ve başarı için elinden ne geliyorsa yapacağını söyledi.

SÜRATİ TEKNİK HEYETİ ÇOK ETKİLEDİ
Ardından direkt olarak takım antrenmanına katılan Tanzanyalı golcü, çift kale maçta da yer aldı ve fizik olarak hazır gözüktü. Öz güveni ve süratiyle hocasını etkilemeyi başaran Samatta'nın bu seviyede hazır olması, teknik heyetin derbi planlarını gözden geçirmesine sebep oldu. Erol Bulut ve kurmayları, oyuncuyu 11'de sahaya sürme seçeneğini planları arasına aldı. Tanzanyalı golcünün yarın Galatasaray derbisinde 11'de başlama ihtimali belirdi. Samatta'nın en kötü ihtimalle Türk Telekom Stadı'nda kadroda yer alacağı kaydedildi.

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Samatta, kupalar kazanma hedefiyle Fenerbahçe'ye geldiğini söyledi. Tanzanyalı futbolcu, "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" ifadelerini kullandı.

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Kurtarıcı Samatta
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