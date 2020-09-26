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'nun yıldız ismi 'ten 'ye kötü haber!

Son dakika haberleri... Samatta sonrası bir forvet transferi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, 'dan 'i kadrosuna katmak istiyordu. Ancak yıldız isimden sarı lacivertli takıma kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.9.2020 23:17 ABONE OL
Porto'nun yıldız ismi Ze Luis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'nın ardından takıma katılacak 2. forvet için adı geçen isimlerden Ze Luis'ten kötü haber geldi.

Portekiz ekibi, daha önce kadro dışı bıraktığı golcü oyuncuyu takıma dahil etti ve 2. hafta maçları öncesinde oyuncunun lisansı da çıkarıldı.

Porto'nun bu hamlesinin ardından oyuncuyu kadroda tutma kararı verdiği ve en azından bu transfer döneminde Ze Luis'in takımdan ayrılmayacağı yönünde yorumlar yapıldı. Fenerbahçe, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimler yapmıştı

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Porto'nun yıldız ismi Ze Luis'ten Fenerbahçe'ye kötü haber!
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