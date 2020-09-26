Premier Lig'de tarihi maç! Brighton 2-3 Manchester United

Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Brighton Hove Albion ile Manchester United, Amex Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşma 3-2 Manchester United üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmada United'in golleri; 43. dakikada Lewis Dunk kendi kalesine, 55. dakikada Rashford ve 90+10. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes kaydetti.Brighton'un golleri; 40. dakikada penaltıdan Maupay ve 90+5'te March'dan geldi. Premier Lig'in 4. haftasında United, sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Brighton ise aynı haftada Everton'a konuk olacak.Mücadelenin hakemi Chris Kavanagh, 90+7. dakikada bitiş düdüğünü çaldı. Ancak, bitiş düdüğü sonrası VAR'dan uyaru geldi. Hakem VAR'dan inceleme yaparken, futbolcuların bir kısmı soyunma odasına da gitti.Neal Maupay'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı kararını veren hakem Kavanagh, futbolcuları çağırdı ve temdit penaltısı kullandırdı.90+10'da topun başına gelen Fernandes, topu ağlara gönderdi ve United, temdit penaltısıyla kazandı.