Sessiz ve derinden!

Geçen sezon seyircisiz oynanan son 9 maçın sadece 1'ini kazanabilen ve Süper Lig'i 6. sırada bitiren G.Saray'da bu sorunu Fatih Terim ustaca çözdü.futbolcularını 1 ay boyunca Florya'da yeni sezona hazırladı ve tesisin kapılarını herkese kapadı. Basına bir tane bile idman açılmazken, başta Arda olmak üzere yeni transferlerin takıma sağladığı uyum herkesten gizlendi.Böylece futbolcular sessiz ortamda oynamaya her geçen gün daha fazla alıştı ve saha içindeki konuşmalarla takım içindeki iletişim üst seviyeye çıktı.Lig ve Avrupa'da oynadığı 4 maçı da iki farklı skorla kazanan Galatasaray şimdiden taraftarını havaya soktu.