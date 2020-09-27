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Genel Sekreteri: 2018'de 'e yapılanlar yanlıştı

() , 2018 yılında 'in Başkan ile fotoğraf çektirmesinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Curtius, Mesut'a yapılan eleştirilerin yanlış olduğunu dile getirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.9.2020 13:01 Son Güncelleme: 27.9.2020 13:15 ABONE OL
Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri: 2018'de Mesut Özil'e yapılanlar yanlıştı

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, 2018 yılında Mesut Özil'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflar için yapılan eleştirileri hata olarak kabul etti. Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarının yayınlanması sonrası Almanya'da eleştirilen Mesut Özil'e yapılanlar için Curtius, "Yapılanlar yanlıştı" dedi.

Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum Vakfı'nda Türk gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Mesut Özil ile ilgili 2 yıl önce yaşananların tekrar gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymadığını belirterek, kendisinin Mesut Özil'e hayranlık duyduğunu aktardı.

Mesut Özil'in milli takımdan ayrılmasına sebep olan nedenlerden dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyen Curtius, "Federasyon olarak Mesut'a destek olmalıydık ve ona arka çıkmayı ihmal ettiğimizi de açık bir şekilde söylemeliyim" dedi.

ÖZİL: NE OLURSA OLSUN YİNE DE O FOTOĞRAFI ÇEKTİRİRDİM"

Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından yayımlanan fotoğraflardan sonra Almanya'da yapılan eleştiriler için, "Ne olursa olsun yine de o fotoğrafı çektirirdim" açıklamasında bulunmuştu.

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Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri: 2018'de Mesut Özil'e yapılanlar yanlıştı
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