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Ankara'da kazandı

1'inci Lig 3'üncü haftasında ile Ankaraspor karşı karşıya geldi. Adana temsilcisi, Ankara'da 3-1 kazanmayı bildi.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:13 ABONE OL
Ankara'da Adana Demirspor kazandı

TFF 1'inci Lig 3'üncü hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, deplasmanda Ankaraspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 56'ncı dakikalarda Mehmet Akyüz ile 38'inci dakikada Sinan Kurt kaydetti. Ev sahibi Ankaraspor'un mücadeledeki tek golü ise 50'nci dakikada Beykan Şimşek'ten geldi.

ANKARASPOR: Kerem Vergilier - Ali Ülgen, Halil İbrahim Esen, Erdem Çetinkaya, Muzaffer Doğan, (Dk. 69 Eric Ayuk), Doğukan Efe, Fatik Kızılkaya, Beykan Şimşek (Dk. 75 Berk Yiğit Karadağ), Berkay Anıl Demir, Tunahan Keskin, Barış Zeren (Dk. 90+2 Rıza Kılıç)

ADANA DEMİRSPOR: Emilijus Zubas - Talha Sanuç, Hamidou Traore, Joher Khadim Rassoul, Jakub Kosecki (Dk. 79 Anıl Karaer), Okan Alkan (Dk. 51 Süleyman Koç), Pa Dibba (Dk. 80 Kerim Avcı), Mehmet Akyüz, (Dk. 79 Anıl Karaer), Tarık Çamdal, Hasan Kılıç, Sedat Şahintürk, (Dk. 27 Sinan Kurt)

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Deniz Turgut, Gökmen Baltacı

STAT: Osmanlı

GOLLER: Dk. 18 ve Dk. 56 Mehmet Akyüz, Dk. 38 Sinan Kurt, (Adana Demirspor) - Dk. 50 Beykan Şimşek, (Ankaraspor)

SARI KARTLAR: Anıl Demir, Ali Ülgen, (Ankaraspor) - Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Talha Sanuç (Adana Demirspor)

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Ankara'da Adana Demirspor kazandı
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