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Fatih Terim'in Fenerbahçe planı hazır! Falcao ve Kılınç...

Kolombiyalı yıldız ceza sahası çevresinde boş alanlar açacak. Bu bölgelere koşu yapacak olan Kılınç ise şut becerisiyle ağları sarsarak zaferi getirecek

Giriş Tarihi: 27.9.2020 ABONE OL
Fatih Terim'in Fenerbahçe planı hazır! Falcao ve Emre Kılınç...

Medipol Başakşehir ve Avrupa Ligi'nde Hajduk Split maçlarını formda Belhanda ile çözen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbideki gizli silahını Sivasspor'dan transfer edilen Emre Kılınç olarak belirledi. Falcao'nun ceza sahası çevresinde açacağı boş alanlara Emre'den sürekli koşu yapmasını isteyen İmparator, yıldız futbolcunun şut becerisine güveniyor. Kaptan Arda Turan hücum hattında yer alsa da 8 numara pozisyonundaki Emre Kılınç ön bölgede daha çok sorumluluk alacak.

DEFANSTA 4-3-3, HÜCUMDA 4-1-4-1
Kadıköy'de 21 yıllık seriye son veren futbolu tekrarlamaya çalışacak olan G.Saray, savunmada 4-3-3, hücumda 4-1- 4-1 dizilişiyle sahaya yayılacak. Yakaladıkları kazanma serisinin devam etmesini isteyen Terim, bu konuda oyuncularına da uyarıda bulundu. Yoğun maratonda ayakta kalmak zorunda olduklarını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, derbide 3 puanı alarak iddialarını göstermek zorunda olduklarını söyledi.

ARDA 3 BIN 481 GÜN SONRA
ARDA Turan, dev maç için çok heyecanlı. 3 bin 481 gün sonra sarı-kırmızılı forma ile Fenerbahçe derbisine çıkacak olan yıldız oyuncu, Belhanda, Feghouli ve Falcao gibi isimlerle de yakından ilgileniyor ve arkadaşlarına derbideki sorumluluklarını hatırlatıyor. Hajduk maçında dinlenen Arda, kendisini derbiye hazırladı.

CENGİZ'DEN DESTEK ZİYARETİ
G.SARAY Başkanı Mustafa Cengiz dün Florya'ya giderek takımla bir araya geldi. Cengiz ve yönetici Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le görüştü. Başkan, sarı kırmızılı takımla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Fatih Terim'in Fenerbahçe planı hazır! Falcao ve Emre Kılınç...
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