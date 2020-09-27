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Son dakika: 'den - derbisinin ardından açıklama!

'in 3. haftasında sahasında ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray açıklamalarda bulundu. İşte Terim'in o sözleri...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 21:34 Son Güncelleme: 27.9.2020 21:36 ABONE OL
Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

İŞTE TERİM'İN O SÖZLERİ;

Açıkçası maç öncesi heyecanı ile maçın gidişatı aynı olmadı, gönül isterdi ki daha güzel bir oyun olsun ama olmadı. Oyun istikrarı çok önemli ama oyuncu istikrarı da önemli. Bazen böyle oynarsınız ama bu taktikle de golü bulabilirsiniz.Kazanabilirdik ama olmadı.

Sarı kartlarda çok bonkör davranıldığını düşünüyorum. Sarıyı severiz ama yalnızca Galatasaray armasında.

Maalesef bugün birkaç oyuncumuzda istediğim enerjiyi bulamadım. Bazı pozisyonları değerlendirebilirdik ama olmadı.

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Son dakika: Fatih Terim'den Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama!
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