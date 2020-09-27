Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından flaş paylaşım

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı.
İki ekip arasındaki zorlu maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımdan çarpıcı bir paylaşım geldi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu'nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.
(Fenerbahçe'nin paylaşımı)
(Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı)