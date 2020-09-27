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Son dakika: - derbisinin ardından flaş paylaşım

Son dakika - haberleri... 'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Stadı'ndaki mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli cepheden flaş bir paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin Twitter hesabından, Ferdi ile Luyindama arasındaki pozisyon, "Yorumsuz" notuyla paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 22:59 Son Güncelleme: 27.9.2020 23:03 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından flaş paylaşım

Süper Lig'de haftanın en kritik maçı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynandı.

İki ekip arasındaki zorlu maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar puanları paylaştı. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli takımdan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaraylı Luyindama ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalmıştı. Müsabaka sonrasında Fenerbahçe cephesi, Kadıoğlu'nun koluna aldığı darbeyi paylaştı.

(Fenerbahçe'nin paylaşımı)

(Ferdi Kadıoğlu'nun paylaşımı)

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Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından flaş paylaşım
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